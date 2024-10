Lavatrice e ciclo rapido, ecco l’errore che fanno tutti e da non ripetere

C’è un errore che tutti commettiamo quando avviamo un ciclo rapido della lavatrice, ecco come evitarlo e perchè evitarlo.

La lavatrice è forse uno degli elettrodomestici più importanti che ognuno di noi possiede all’interno della propria abitazione. L’unico in grado di permetterci di avere del bucato perfettamente pulito con il minimo sforzo possibile.

Purtroppo però è anche vero che proprio per il suo essere uno degli elettrodomestici più utilizzati, è anche quello che influisce sulle bollette per l’energia elettrica. Questo vuol dire che non sono pochi coloro che cercano dei modi che siano efficaci per riuscire anche a risparmiare sulla spesa.

Questo è uno dei motivi che porta moltissime persone a utilizzare uno dei programmi della lavatrice a ciclo rapido. Un programma breve, che permette comunque di avere capi perfettamente puliti ma con meno tempo e meno spesa energetica. Peccato che nell’impostare questa tipologia di programma si finisce per commettere un errore veramente molto grave.

Cerchiamo allora di vederci chiaro e di comprendere quando, effettivamente, utilizzare un ciclo breve è o meno conveniente. Riuscendo a capire questo sarà possibile finalmente fare un buon utilizzo della lavatrice.

Il ciclo rapido non sempre è quello giusto

Lavare i nostri capi nella maniera giusta p veramente molto importante per riuscire ad eliminare efficacemente le macchie e al tempo stesso evitare il prolificare di muffe e di batteri. Quando si parla di ciclo breve, ci si riferisce a un programma di massimo 15 o 30 minuti che permetta di provvedere al lavaggio in poco tempo. programma corretto in base ai capi per cui si provvedere al lavaggio. Ci sono alcuni capi che non possono essere lavati con il ciclo rapido.

Quando non utilizzare il ciclo breve

Si consiglia di non utilizzare i cicli brevi per lavare i capi bianchi che sono da igienizzare in maniera efficace, per loro è indispensabile un lavaggio almeno a 60 gradi. Anche i capi colorati hanno bisogno di un ciclo lungo, almeno a 30 gradi.

Ma allora quando si può utilizzare il ciclo rapido? Perfetto per chi lava gli abiti appena comprati, i costumi da bagno, la biancheria intima, gli abiti da sport.