Meloni dice sì: arriva il BONUS SPORT, subito soldi sul conto: occhio all’ISEE e fai presto, il tempo per presentare domanda è pochissimo

Novità in merito ai bonus 2024: in arrivo il bonus per lo sport, una parte importante della quotidianità per i cittadini italiani.

Lo sport ha moltissimi effetti benefici sia sul nostro organismo dal punto di vista fisico, sia da quello del benessere e della salute mentale: non di rado a chi presenta alcune patologie legate al fisico o alla mente si dedica allo sport, anche solamente all’attività del camminare, per poter migliorare.

Non si tratta, dunque, solamente di un hobby, ma di una attività importante soprattutto nelle fasi della crescita: ad esempio quando si fa uno sport di squadra si imparano anche nozioni relative alla socializzazione e al gioco di squadra, alla collaborazione e al proprio ruolo all’interno di un gruppo.

Per tutti questi motivi, il Governo, attraverso, principalmente, l’attività e la promozione da parte degli enti locali, ha deciso di elargire un bonus in denaro per quanti ne abbiano bisogno, relativo proprio al pagamento di attività sportive.

Ci sono una serie di requisiti da rispettare per poter fare domanda e ottenere il bonus in questione: ecco quali sono e qual è il termine per presentare la richiesta in oggetto.

Bonus sport 2024: a breve la scadenza

Sono diversi i comuni e le regioni che sostengono le famiglie con un reddito basso per quanto riguarda il pagamento delle attività ludico-sportive dei minori, oggi prendiamo ad esempio la proposta di Forte dei Marmi, che è un esempio di virtù in questo ambito.

Se siete residenti presso questo comune, infatti, potreste avere accesso a dei voucher pensati per le attività sportive per quanti non abbiano compiuto i 18 anni e siano di nazionalità Ucraina.

Forte dei Marmi in sostegno ai bambini Ucraini

Il consigliere delegato allo sport ha commentato così l’iniziativa: “In un periodo incerto come questo dove il costo della vita è schizzato alle stelle, devono necessariamente tagliare le spese non di prima necessità, sia le attività sportive”, ha detto Alberto Mattugini.

Le famiglie ucraine, a causa del conflitto che sta vivendo il loro Paese negli ultimi anni, sono ancora più svantaggiate rispetto a quelle italiane, per le quale il Comune di Forte dei marmi ha attivato altre misure assistenziali in questo senso. La richiesta per il bonus sport promosso dal Comune può essere presentata dai genitori o dai tutori di minori di 18 anni residenti nel Comune ed appartenenti a nuclei famigliari con ISEE inferiore a 20mila euro, purché i ragazzi abbiano nazionalità ucraina: si ha tempo fino al 28 di ottobre 2024.