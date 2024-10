Canone Rai, da oggi lo paga il proprietario, non l’inquilino I Questa regola la conoscono in pochi

Contratto di locazione, finalmente giunge un chiarimento definitivo in merito al pagamento del canone Rai annuale.

Il canone Rai è diventato obbligatorio ormai da diversi anni, una decisione che ha sconvolto e soprattutto ha scatenato polemiche tra i cittadini del Bel Paese che si sono ritrovati a dover contribuire obbligatoriamente al sostenimento del servizio pubblico di informazione.

Negli ultimi tempi, comunque, il Governo vigente, in particolare il partito della Lega che è tra quelli della maggioranza a capo del Paese, ha prospettato una diminuzione del canone Rai, in precedenza dell’ammontare di 90 euro annuali.

A partire da quest’anno, infatti, la somma è diminuita fino a giungere a 70 euro annuali, il cui saldo è effettuato direttamente attraverso la bolletta elettrica in più rate. L’idea, comunque, prospettata dal governo, sarebbe quella di abbassarlo ancora fino a renderlo superfluo ed eliminarlo definitivamente.

Una prospettiva che rende felici moltissimi, specialmente coloro che posseggono un apparecchio televisivo ma non usufruiscono dei servizi Rai: nel frattempo, comunque, la somma dovuta rimane e molti si sono chiesti, negli anni, se nel caso di contratto di locazione, il pagamento di questo contributo sia dovuto al proprietario o all’inquilino. Finalmente è giunto un chiarimento in merito a questo punto.

Canone Rai, pagamento in caso di affitto

In generale, il pagamento del canone è dovuto a chi va ad usufruire del servizio, dunque, nel caso di un contratto di locazione, è l’inquilino che è tenuto a pagare il contributo annuo entro il 31 gennaio di ogni anno.

La situazione cambia nel caso in cui l’inquilino non abbia eseguito, per accordi presi privatamente, la voltura dell’utenza dell’energia elettrica, che, a questo punto, continuerebbe a giungere al proprietario dell’immobile.

Canone Rai: ecco quali sono gli esonerati

Le categorie di persone che non sono tenute al pagamento del canone Rai sono davvero poche e i requisiti risultano assai stringenti in merito. Nello specifico, possono fare domanda di esonero i cittadini con età superiore a 75 anni con un reddito massimo di 8 mila euro l’anno, gli agenti diplomatici, i funzionari, gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali e coloro che appartengono alle forze della Nato di cittadinanza non italiana ma in servizio in Italia.

La richiesta deve pervenire all’ente che si occupa del tributo, ovvero l’Agenzia delle Entrate: senza la procedura necessaria per la domanda, nessuno può essere esonerato dal pagamento del canone relativo al servizio pubblico.