Ti hanno pignorato casa? Risolvi tutto prima che vada all’asta: puoi farlo, basta seguire questi passi

Anche se ti hanno pignorato casa, puoi risolvere tutto in poco tempo prima che la mettano all’asta. Ecco cosa devi fare.

Crisi economica che ha toccato l’Italia da Vicino in questi ultimi anni, ammesso in seria difficoltà molte famiglie che avevano deciso precedentemente di acquistare casa, ma poi non sono state in grado di provvedere al pagamento del mutuo. Uno scenario questo che probabilmente è stato incentivato anche dall’aumento dei tassi di interesse che ognuno paga nel momenti in cui va a saldare la rata mensile.

Ovviamente non riuscirà a pagare un debito come il mutuo ha una serie di conseguenze legali, tra cui il pignoramento della propria abitazione che poi finirà all’asta per essere acquistata da altri. Sottrarre la proprietà del debitore permetterebbe di andare a convertire l’immobile in denaro e quindi coprire il debito almeno una parte di esso.

Qualcosa che in realtà potrebbe essere fatto anche se si riuscisse a vendere la propria abitazione, peccato che occorrerebbe salvarla prima che essa esca all’asta.

L’realtà è che tutto questo potrebbe essere possibile, seguendo uno specifico iter legale. Occorre rispettare specifici passaggi affinché si possa attuare il piano e quindi salvare la propria abitazione. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Si ricorre all’espropriazione per coprire il debito

La realtà è che purtroppo attualmente le espropriazioni immobiliari sono molto più comuni di quello che si possa pensare. Le problematiche economiche che hanno afflitto le famiglie italiane fino ad oggi, le hanno portato a compiere delle scelte. A volte a fine mese ci si è ritrovato nel bisogno di dover scegliere cosa pagare e cosa invece rimandare, non dire ad una rata del mutuo è finito tra le cose che è possibile non pagare.

Credendo che fosse possibile provvedere a pagamento in ritardo, si rischia di perdere la propria abitazione.ricordando che alcune banche permettono una rinegoziazione della rata mutua, andiamo a comprendere come è possibile salvare la propria casa quando finisce all’asta.

Ecco come puoi salvare la tua abitazione

Il primo passo da compiere e depositare la richiesta di disporre della vendita dell’immobile almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti nel momento in cui è stato previsto che la casa venga messa all’asta.un passaggio fondamentale, che richiede anche che la casa venga messa messa in vendita un valore inferiore rispetto a quello che è stato indicato dalla perizia.

Quindi vengono raccolte le offerte e il giudice valuterà l’ammissibilità di quella fatta. Quindi nei successivi cinque giorni si riuscirà ad avere un verdetto.in questo modo sarà possibile vendere la propria casa in autonomia e non all’asta.