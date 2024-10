Se crolli davanti alla TV e non riesci a finire nemmeno la tua serie preferita, c’è un motivo preciso: anzi, 8 motivi I Lo specialista ti dice come combatterli

Vuoi vedere la tua serie preferita ma dopo un attimo ti addormenti: ci sono dei motivi precisi, e li spiega uno specialista.

Alzi la mano chi di noi non lo ha fatto almeno una volta, a dir poco. Tutto è pronto, popcorn, bibita, copertina e telecomando: fermi tutti, stasera c’è un bellissimo film in tv.

Ti piazzi sul divano tutto contento e dopo 5 minuti netti stai ronfando. La prima volta pensi alla stanchezza della giornata. La seconda volta ci riprovi con la tua serie preferita, e succede uguale. Ma la giornata non è stata così pesante.

E poi ti rendi conto che avviene sistematicamente, sia che tu sia stanco, sia che abbia dormito tutto il pomeriggio. Ma come è possibile?

Tutto questo ha delle motivazioni ben precise, e ce le spiega lo specialista, in modo da capire perché accade e cosa possiamo fare per evitarlo.

Tv: se crolli mentre la guardi c’è un motivo

A molti capita di trovare rassicurante il suono della tv nel buio della sera. Magari hanno messo la tv in camera da letto proprio per tenerla in sottofondo come compagnia e sentirsi meno soli. Ed è il bisogno di sentirsi meno soli che li porta a volersi addormentare davanti alla tv. Senza sapere che quello che viene dalla tv può influenzare i loro sogni. La tv diventa poi un modo per alleggerire lo stress. Scegliere il programma giusto può essere un modo per addormentarsi in pace e tranquillità.

Chi invece non riesce a dormire trova nella tv accesa di notte una fedele compagna, che lo abbandonerà finalmente nelle braccia di Morfeo solo con l’uso del telecomando.

Ognuno ha il suo rituale

Chi si addormenta davanti alla tv lo fa per motivi diversi. C’è chi cerca un conforto alla sua solitudine, chi la vive quasi come una ninnananna, in grado di accompagnarlo lentamente dalla veglia al sonno. Chi vuole tenere gli incubi lontani, e chi semplicemente vuole distrarsi.

Un metodo per rilassarsi e tenere a bada le paure che il buio della notte possono far emergere. Anche se qualcuno potrebbe pensare che questa sia una pratica nociva, in realtà dietro potrebbe esserci molto altro. Ansia, paura della solitudine, bisogno di conforto, di sentirsi parte di qualcosa. Possiamo dire che la televisione è una sorta di traghetto che ci trasporta dal mondo difficile e duro della realtà a quello rassicurante della dimensione onirica. E ci fa compagnia durante le notti insonni.