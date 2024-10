Bolletta carissima, ecco l’oggetto che consuma più di tutti: e non è quello che pensi I Toglilo subito da mezzo se ci tieni alle tue tasche

C’è un motivo se la bolletta è sempre cara, e la colpa non è dei soliti elettrodomestici come pensi. Si tratta invece di un altro oggetto.

Che dramma quando arriva la bolletta della luce. Già ogni bolletta è un trauma, quando poi sappiamo che stiamo facendo di tutto per abbattere costi e consumi, è anche peggio.

Alcune spese infatti possono essere contenute, come quelle alimentari. Altre sono irrinunciabili, come mutuo o affitto.

Per quanto riguarda le bollette, il trucco è sapere come risparmiare, attuare dei piccoli accorgimenti che ci consentano di non sprecare. In merito all’elettricità per esempio spegnere le luci quando usciamo da una camera può essere una buona idea, come anche cercare di ottimizzare i consumi di forno e lavatrice.

E se ti dicessimo che non sono soltanto i grandi elettrodomestici i colpevoli delle bollette salate? E che c’è un piccolo oggetto nella tua casa che se ne sta tutto silenzioso a consumare energia?

Bolletta carissima: la colpa è di un insospettabile

Come anticipato alcuni piccoli accorgimenti nelle nostre azioni quotidiane possono alleggerire la bolletta elettrica. Per esempio la lavatrice. Sappiamo bene quanto sia energivora, cerchiamo di utilizzarla solo a pieno carico, ma senza riempirla troppo. Se da un lato infatti eviteremo di metterla in funzione con pochi capi, dall’altro rischiamo che se ce ne sono troppi non li lavi bene. E attenzione anche alle temperature: più sono alte, più assorbono elettricità: è proprio necessario lavare a 90 gradi?

Stesso discorso per quanto riguarda la lavastoviglie, presente in molte abitazioni ormai. Usala a pieno carico, e non esagerare con il detersivo. Per il forno vale più o meno lo stesso principio: quando sai che dovrai accenderlo, cerca di cuocere al suo interno più pietanze contemporaneamente, ottimizzando i consumi. Questi sono consigli più o meno risaputi. Quello che non tutti sanno invece è che ci sono anche dei consumi nascosti.

I consumi nascosti

Si calcola che ogni anno mediamente una famiglia italiana spenda circa l’11% in più sulla bolletta elettrica a causa di 300 kWh letteralmente sprecati. I consumi nascosti sono tutti quegli apparecchi che restano in standby anche quando non serve, e che assorbono energia ugualmente. Per fare un esempio, lasciare il desktop sempre inserito può arrivare a consumare fino a 52 Kwh in un anno, per una spesa di circa 13 euro. Detto così ti sembreranno pochi, ma prova ad applicare lo stesso principio a tutti gli apparecchi di casa che lasci collegati.

Come il caricabatterie. Quasi tutti lo lasciano costantemente inserito nella presa della corrente per comodità, e attaccano di continuo il telefono per averlo sempre carico. Questa è un’abitudine dannosa non solo perché fa lievitare inutilmente i costi della bolletta, ma anche perché può danneggiare l’apparecchio a causa di uno sbalzo di tensione.