Hai un QI super elevato? Scoprilo ‘sentendoti parlare’: se ti capita di ripetere queste frasi, sei nella lista dei super intelligenti

Se vuoi scoprire qual è il tuo quoziente intellettivo, dovresti sottoporti a un test, se sentendo di parlare ripeti sempre queste frasi allora sei super intelligente.

Ammettiamolo, ognuno di noi si sente estremamente intelligente e probabilmente mettersi alla prova non è di certo quello che in molti sono disposti a fare. I test su quello che riguarda essenzialmente sono veramente molto interessanti e attualmente sembrano essere anche estremamente di moda.

A rendere i nuovi VIP del web e i test sui quozienti intellettivi, sono stati una serie di influencer, che hanno posto l’attenzione nei confronti di quella che è l’intelligenza di ognuno di noi e alcuni disturbi di cui è possibile soffrire e che spesso non vengono diagnosticati. Sicuramente tutto questo però non rientra nelle nostre competenze.

Quello che qui vorremmo fare è proporti uno studio veramente molto interessante, il quale ci direbbe che alcune frasi che pronunciamo in maniera quasi abitudinaria, indicano la nostra intelligenza fino a che punto arriva.

Eccoti allora alcune frasi che se ripeti in maniera quotidiana, probabilmente indicano che sei un vero e proprio genio. Conosce le potrebbe essere veramente molto interessante. Scopriamo di cosa stiamo parlando.

L’intelligenza non si misura in un solo modo

La verità è che l’intelligenza ovvero quello che comunemente chiamiamo quoziente intellettivo, si presenta in un gran numero di modi. Essa ha una serie di sfaccettature che spesso vengono ignorate, ovvero sono spesso sottovalutate. Prestare attenzione ad ogni singolo particolare della nostra personalità, dovrebbe essere molto più importante di quello che possiamo pensare.

Proprio per questo motivo può essere interessante scoprire che un individuo con un quoziente intellettivo particolarmente alto si contraddistingue per alcuni comportamenti e competenze che a volte potremmo dare per scontate. Quindi ascoltare le persone che noi stessi riteniamo più intelligenti della media, potrebbe essere veramente il modo perfetto di rivelare quanto questi siano intelligenti.

Le frasi che si compra distinguono dalla massa

Nei dialoghi tra persone molto intelligenti, ci sono delle frasi veramente emblematiche, che rivelano molto più di quello che pensiamo. La prima in assoluto è: ” guardiamo le fasi da una prospettiva di diversa” indica la capacità di applicare un’apertura nei confronti di idee diverse dalla propria. Altrettanto emblematica è la frase: “sono convinto che…“, la quale ci dice che la persona è estremamente fiduciosa nelle sue potenzialità. “Qual è il quadro generale“, indica la capacità di vedere quello che succede in maniera completa.

“Vediamo se possiamo fare di più con meno“, valutare le opzioni è segno di grande intelligenza, “capisco che potresti vedere le cose in questo modo, comunque a me sembra più così….“, “vorrei sentire cosa hai da dire a riguardo“, frasi che permettono di comprendere quanto essi sia sicuri di tutti, ma si resti comunque aperti nei confronti degli altri.