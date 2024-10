Stufo della stufa: lo Stato adesso ti paga per cambiarla, ecco il bonus che non ti aspettavi

Se credi sia arrivato il momento di cambiare la tua stufa, sappi che questo ti aiuta a farlo lo Stato che ti paga per cambiarla.

Siamo passati in batter d’occhio dall’estate più calda all’autunno che ci porterà verso l’inverno che, secondo gli esperti sarà uno dei più freddi in assoluto. In realtà non siamo abituati ad importanti freddi già da molto tempo, ma nonostante ciò ogni anno è ingente la spesa che affrontiamo per il riscaldamento.

Molte sono le possibilità che si possono installare all’interno della propria casa, per poter riscaldare l’ambiente. C’è chi utilizza i condizionatori con motore inverter, è in grado di riscaldare l’ambiente, moltissimi coloro che ancora oggi hanno esclusivamente i termosifoni. Ma negli ultimi anni si è largamente diffuso l’utilizzo delle stufe che siano a pellet, a legna ovvero dei camini.

Lasciando da parte quel singolo anno in cui il pellet aveva subito un incremento notevole, attualmente esso sembra essere il modo più economico per riscaldare la propria abitazione. Ma di tanto in tanto la vecchia stufa dovrebbe essere cambiata, perché diventa inquinante, potenzialmente poco efficiente.

Quindi, se anche tu che ci stai leggendo sei tra coloro che dovranno cambiare la stufa a breve, sappi che lo Stato italiano mette a tua disposizione un bonus, che ti permetterà di alleggerire la spesa per la sostituzione del tuo vecchio apparecchio.

L’incentivo da non farsi scappare

Questo è proprio il momento di non farsi scappare il nuovo incentivo che lo Stato italiano ha messo a disposizione della popolazione.esso è utile per la sostituzione della vecchia stufa a legna o del camino con nuovi impianti che siano più efficienti e meno inquinanti. Sappiamo bene quanto l’argomento dell’inquinamento sia a cuore a gran parte dell’Italia e anche a chi governa il nostro paese.

L’agevolazione dovrebbe permettere di installare all’interno dell’abitazione dei sistemi di riscaldamento che siano ecologici e poco inquinanti. Ovviamente si tratti una misura che rientra nel gruppo di quelli che sono Iaco bonus o dei bonus ristrutturazioni. I tempi per la richiesta ormai stringono.

Occorre essere veloce ad inviare la domanda

Salvo stravolgimenti dell’ultimo momento tale bonus potrà essere fruito fino al 31 ottobre 2024. Considerando che proprio in queste settimane stanno lavorando la legge di bilancio, al momento non si hanno notizie se questo sarà rinnovata o meno. Quello che si può ottenere per la sostituzione della vecchia stufa è un incentivo che arriva fino a 2000 €.

La richiesta può essere inviata per ottenere un contributo per la costituzione degli impianti a biomassa legnosa come le stufe, i caminetti e le caldaie a legna. Nella maggior parte delle regioni italiane, si può ammortizzare la spesa per la stufa grazie agli eco bonus disponibili, ovvero al conto termico. Ma nello specifico caso dei 2000 € per la sostituzione della vecchia stufa a legna, se ne può beneficiare solo in Alto Adige.