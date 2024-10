Ristrutturazioni casa, fatevi furbi: bisogna aspettare, sta per arrivare un mega-bonus di cui ancora nessuno parla

Se dovete ristrutturare la vostra casa, fatevi i furbi tra poco arriverà il mega bonus che renderà tutto molto più semplice.

Non sono pochi coloro che desiderano ardentemente di ristrutturare la propria casa, per poter avere un ambiente in cui vivere che sia migliore di quello in cui si trovano attualmente. Vorremmo tutti che la propria abitazione rispecchi perfettamente quella che è la personalità della persona che vi abita all’interno, poi però ci si scontra con un budget che è sempre limitato.

Strutturalmente era abitazione, che si tratti di un piccolo appartamento o di un grande fabbricato, richiede comunque una spesa ingente. Nel momento in cui si chiamano la ditta per poter avere un preventivo, probabilmente esso non rispecchierà affatto le nostre aspettative e anzi ci chiederà un esborso non indifferente.

Ma nonostante le spese che si devono affrontare, a volte ristrutturare diventa veramente essenziale, semplicemente per il fatto di rendere la propria casa più funzionale o comunque qualitativamente migliore.

Se proprio tu che ci stai leggendo stai pensando di apportare alcune modifiche alla tua casa, sappi che tra poco ci sarà un mega bonus che ti aiuterà con le spese.quindi il consiglio che ti stiamo dando è quello di avere un po’ di pazienza.

Alcune dritte sulla nuova legge di bilancio

All’interno del nostro caro parlamento, i lavori servono, per quello che riguarda la nuova legge di bilancio. La parte più importante di essa sarà sicuramente la nuova riforma dei bonus fiscali, che come sappiamo andranno a implementare alcuni bonus ed eliminarne alcuni vecchi. In questa prospettiva non sono pochi coloro che risultano essere particolarmente preoccupati per via di alcune riforme, che potrebbero essere estremamente poco convenienti nei confronti dei cittadini.

Particolare attenzione verrà riservata sulle misure che sono destinate all’efficientamento energetico. Sappiamo bene quanto questo sia veramente importante per tutta l’Italia e l’Europa in generale. Quindi si sta lavorando per una serie di bonus servizi che permetteranno di intervenire sulla propria abitazione, affinché essa sia effettivamente efficiente e poco inquinante.

Ecco allora quali saranno le novità a riguardo

Il governo sta valutando con molta attenzione la possibilità di andare a revisionare i bonus edilizi, con un sistema di detrazione che potrebbe migliorare la tua abitazione. La riforma che dovrebbe entrare in vigore già dal 2025 ti dovrebbe permettere di avere una detrazione pari al 65% che puoi applicare su tutti gli interventi di efficientemente energetico.

È un piano questo che poggia direttamente su quella che è la direttiva europea “Casa Green“. Sappiamo bene che l’Unione Europea ha condotto numerosi studi a riguardo di quella che è l’efficienza energetica delle nostre abitazioni, questo è ciò che porterebbe a una modifica delle possibilità economiche offerte dall’Italia ai suoi cittadini.