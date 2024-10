Calamite sul frigo, non farlo mai più: scoperti gli effetti sugli alimenti e, addirittura, sui consumi elettrici

In tanti si chiedono se le calamite possono realmente compromettere il funzionamento del frigorifero. Ecco qual è la verità.

La calamita è un oggetto che genera un campo magnetico. Non tutti sanno che il nome deriva dal greco che tradotto sta a significare “pietra di Magnesia”. Magnesia è una località dell’Asia Minore dove era presente anche in antichità un’enorme quantità di magnetite.

A tutti noi sarà capitato di andare in un luogo e acquistare un qualsiasi tipo di ricordo per custodirlo generosamente una volta rientrati a casa. Il concetto di souvenir è abbastanza soggettivo perché c’è chi acquista un capo d’abbigliamento, altri che optano per delle cartoline e altri ancora per le calamite.

I magneti vengono utilizzati per realizzare carte di credito, di debito o bancomat, televisioni e monitor, altoparlanti e microfoni, motori elettrici e generatori, trasformatori, bussola e appunto calamite.

Di solito le calamite vengono posizionate sul frigorifero e solo una minima parte di persone decide di metterle nel cassetto senza avere la possibilità di ammirarle. Ma sono davvero pericolose per il funzionamento di uno dei cosiddetti “grandi elettrodomestici”? Andiamo a scoprire la verità.

Ecco come stanno realmente le cose sulle calamite

Secondo quanto riportato su designmag.it la verità è una sola, ma sfugge a molte persone. Si avvalora la tesi che questi piccoli oggetti non fanno altro che abbellire la cucina dando un tocco di colore in più all’arredamento. Solo osservandole vengono in mente dei ricordi di un viaggio, di una persona cara e altro.

La superficie del frigorifero diventa una sorta di quadro dove si fondono i colori e le immagini più svariate proposte proprio dalle calamite. Tra l’altro sono utili perché si possono attaccare dei foglietti con la spesa, delle ricette o degli appuntamenti. Qualcuno, però, sostiene che ci sono anche dei lati negativi nella faccenda.

Un consiglio utile per salvaguardare il frigorifero

In poche parole tante calamite messe sul frigorifero potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento. Da non dimenticare che nel momento in cui si staccano potrebbero lasciare dei graffi sulla vernice. Ciò accade perché non tutti i magneti godono della stessa qualità.

Inoltre l’apertura dello sportello potrebbe diventare più difficile. Di conseguenza sarebbe opportuno attaccare solo alcune calamite senza eccedere. Come scegliere? Si potrebbe puntare sul significato che si attribuisce a quella determinata calamita oppure tener conto esclusivamente della bellezza.