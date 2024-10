Canone Rai, arriva l’AUMENTO: migliaia di italiani furibondi I “Non la vediamo neanche”: ma c’è l’escamotage per salvarsi in calcio d’angolo

Arriva l’aumento del Canone Rai per il 2025. Eppure ci sarebbe un modo per riuscirsi a salvare da questo immediatamente.

Sono ormai diversi anni che i cittadini italiani sperano che vi possa essere una riduzione del canone Rai. L’imposta che ogni anno si è obbligati a pagare, proprio non piace alle famiglie italiane che lo deve aggiungere a quelle che sono le spese che ogni anno occorre sostenere.

Questo 2024 ci ha regalato una riduzione di 20 euro sul canone Rai e c’era già chi diceva che con ogni probabilità la riduzione sarebbe stata progressiva, fino al completo taglio di questa tassa che risulta essere veramente ingombrante per le famiglie italiane. Invece, attualmente le notizie vanno in controtendenza.

Infatti sembra proprio che il 2025 porterà con se un nuovo aumento del canone Rai, che di sicuro non rende felici i contribuenti. Conoscere il nuovo importo dell’imposta sarà determinante, come lo sarà anche, riuscire a sapere come salvarsi da questo.

I più attenti sanno già come fare, quindi cerchiamo di comprendere cosa si nasconde dietro al nuovo aumento del Canone Rai, il segreto per evitare di dover pagare veramente molto.

La nuova Legge di Bilancio ci dice la verità sul Canone

Per questa nuova legge di Bilancio 2025 il Governo sta lavorando a una serie di misure che saranno veramente determinanti per l’economia italiana. Insieme al taglio del cuneo fiscale e la riforma delle aliquote Irpef si lavorerà anche alla modifica di quello che è il Canone Rai. Con ogni probabilità lo sconto di cui si è beneficiati quest’anno non verrà rinnovato, quindi si potrebbe tornare a pagare un prezzo molto più elevato di quello pagato nel 2024.

Il canone sarà ancora una volta diviso in 10 rate, da gennaio ad ottobre, fino al raggiungimento dei 90 euro precedenti alla riduzione del 2024.

Come salvarsi dall’aumento

Nonostante si preveda l’aumento del canone Rai, secondo voci ben informate, sarebbe anche possibile, che in extremis, la legge di bilancio decida di non aumentare il Canone Rai. Intanto però, sono salve quelle che erano le esenzioni previste già fin precedenza.

Quindi, potranno non provvedere al pagamento del canone gli anziani con più di 75 anni, con un reddito annuo che non supera gli 8 mila euro, ma anche i diplomatici e i militari stranieri. Per loro lo stato continua a prevedere la possibilità di richiedere l’esenzione dal Canone Rai.