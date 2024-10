Come pulire il divano con rapidità e senza sprecare tempo e soldi: occhio a questi errori però, lo puoi rovinare in un minuto

Ecco come è possibile pulire il divano in maniera veloce e senza sprecare né tempo né denaro. Non devi commettere errori però, altrimenti lo butti.



Il divano è uno dei complementi di arredo più importanti all’interno di ogni abitazione. Cuore del salotto è il luogo su cui ci rilassiamo, vediamo un film, beviamo una tisana o accogliamo quelli che possono essere i nostri amici o familiari.

Un utilizzo di questo genere purtroppo potrebbe fare in modo che il divano si sporchi molto più facilmente, senza considerare che per coloro che hanno dei bambini, il pericolo della macchia sul divano è sempre in agguato.

Numerosi i piccoli incidenti domestici che possono interessare il divano ed essere quindi causa di macchie sulla superficie. Cibo, bibite, ma anche una semplice borsa che si appoggia inavvertitamente sui cuscini potrebbe sporcare il divano, quindi sapere in che maniera agire si rivela veramente molto importante.

I metodi che si scelgono per pulire il divano devono fare in modo che, se da una parte possono eliminare le macchie dal tessuto, dall’altra parte devono anche essere in grado di non rovinare il tessuto del divano.

Per ogni tessuto il giusto rimedio

Attualmente è possibile scegliere tra un gran numero di tessuti differenti, che si distinguono non solo per la sensazione visiva e tattile che offrono, ma anche per il modo di trattare il tessuto per la sua eventuale pulizia. Tra i materiali più difficili da trattare c’è ad esempio la pelle, per cui occorre avere molta cura per evitare che si rovini o si spacchi.

Semplice invece, la cura del divano quando la superficie è sfoderabile. In genere in questi casi ci sono indicazioni specifiche per quello che riguarda la pulizia. Anche l’Alcantara è piuttosto difficile ma il metodo che vedremo tra poco è semplice ed efficace.

Come togliere le macchie dal divano

A seconda della tipologia di tessuto in commercio è possibile trovare prodotti specifici. Ma in alcuni casi è possibile anche utilizzare dei metodi alternativi. Come accennato in precedenza se il divano è sfoderabile è possibile lavare in lavatrice a massimo 30 gradi e senza la centrifuga, lasciando poi asciugare tutto all’aria.

Le macchie dovrebbero essere trattate subito, si dovrebbe procedere con uno straccio morbido e dell’acqua calda. Strofinando delicatamente è possibile togliere la macchina.