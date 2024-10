Ti sta divorando l’ansia, ma la puoi battere: impara la respirazione diaframmatica, la tua vita cambierà drasticamente I Ecco come si fa

Se sei spesso agitato oppure soffri di ansia c’è una tecnica del respiro che devi assolutamente utilizzare.

L’ansia è stata definita la malattia di questo millennio, visto che sono moltissime le persone che ne soffrono in quanto vengono spinte dalla famiglia o anche solamente dalla società a essere intraprendenti e a raggiungere a tutti i costi delle vette che, magari, non fanno per loro.

Molti ambienti, inoltre, risultano tossici, specie quelli lavorativi, nei quali sovente si è travolti dalle pressioni dei responsabili o dalla competizione che aleggia come un’aura persistente tra i colleghi.

Inoltre, l’ansia può provenire anche quando ci ritroviamo in situazioni apparentemente senza uscita, e in alcuni casi può diventare patologica: in questi casi è bene rivolgersi a un professionista del settore che può verificare se siamo affetti dal disturbo d’ansia.

In ogni caso, mentre andiamo in terapia o siamo in attesa del nostro appuntamento, c’è una tecnica che va a beneficio di molti: si tratta della respirazione diaframmatica che può portare molti benefici.

Respirazione diaframmatica circolare, una strategia per la calma

La life coach Silvia Abrami ha spiegato che “Il sistema respiratorio e il diaframma sono direttamente collegati al nostro sistema nervoso, al nervo vago e alla corteccia cerebrale, per questo il respiro diaframmatico ha un’influenza sulla nostra gestione delle emozioni, sulla gestione dello stress, sulla nostra capacità di rilassarci e di svuotare la mente”.

Respirare utilizzando il diaframma può influenzare positivamente molte aree della nostra quotidianità e del nostro organismo: bastano pochi minuti per riuscire a rieducare il nostro corpo all’utilizzo di questo tipo di respirazione.

Allenare il respiro all’uso del diaframma

Come accennato, oltre che per alcune funzioni fisiche, questa strategia è utile anche per quanto riguarda il benessere mentale. ” Respirare con il diaframma può quindi influenzare positivamente la nostra digestione, il sonno, il riposo, e anche le nostre emozioni, aiutandoci a sentirci più positivi, leggeri e sereni”, ha detto l’esperta.

La respirazione diaframmatica circolare attiva il sistema nervoso parasimpatico innescando una sensazione di rilassamento, sostiene la circolazione sanguigna e il sistema linfatico, supporta le difese immunitarie, migliora la digestione e il riposo, consente di migliorare l’ossigenazione cellulare e ad eliminare le tossine. Inoltre, una volta effettuata una respirazione di questo tipo, in genere ci si sente più leggeri. Respirare col diaframma implica respirare con la bocca, portando così l’aria più in basso, non ci sono pause : è come fare un respiro di sollievo dopo l’altro.