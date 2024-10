1800 euro al mese per guidare: ecco la richiesta che devi fare per ottenere subito l’indeterminato dei tuoi sogni

Se sei interessato a trovare un lavoro e ami stare alla guida di un mezzo di trasporto allora non puoi non cogliere quest’occasione al volo. Ecco tutte le informazioni utili.

Se sei alla ricerca di lavoro non bisogna fare altro che andare alla ricerca degli annunci giusti, cioè di quelli che possono fare al caso tuo. Tanti sono i modi per raggiungere quest’obiettivo, prendendo in considerazione sia il materiale cartaceo (giornali e riviste) sia quello digitale.

Infatti sul web si può trovare di tutto si può trovare di tutto e di più, ma cosa importante è avere le idee ben chiare. È necessario capire se sei disposto a cambiare regione, o addirittura Stato, se ti accontenti della paga proposta e tanto altro ancora.

Se ami stare alla guida di un mezzo di trasporto, per esempio, quest’articolo può fare al caso tuo. Secondo quanto riportato sul sito lavorofacile.it c’è la possibilità di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato entrando a far parte del team di una società che si occupa di noleggio veicoli con conducente.

Quest’annuncio ha una scadenza: il 31 ottobre 2024. Ciò significa che hai ancora tanto tempo a disposizione per decidere se inviare la candidatura o meno. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Ami guidare? Questo lavoro è fatto su misura per te

La società in questione è Toddebus, fondata da Orazio Todde anni fa facendosi conoscere sempre più nel settore dei trasporti pubblici a livello nazionale. Infatti è arrivato in poco tempo i vertici del settore ed è diventato poi il Presidente dell’Associazione Nazionale di categoria.

Nel 2009 è venuto a mancare, ma la società ha avuto un buon proseguo grazie al figlio che punta sempre sull’attenzione al cliente, sull’onestà e sulla forte dedizione al lavoro. Proprio per questo motivo cerca sempre di ampliare personale e anche stavolta è alla ricerca di personale.

Ecco tutte le informazioni utili

Toddebus è alla ricerca di 20 autisti di bus, minibus e scuolabus. Per inviare la candidatura occorrono dei requisiti: patente D con abilitazione CQC persone, conoscere bene la lingua italiana e avere una disponibilità per il part-time o full time (rispettivamente 20 ore e 40 ore settimanali).

Si propone un contratto a tempo indeterminato con retribuzione di 1.100 euro per il part-time è 1.800 euro per il full-time. Ovviamente sono incluse la tredicesima e la quattordicesima e infine c’è anche la possibilità di alloggio per coloro che non hanno la residenza nel Lazio.