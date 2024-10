Cambio di stagione, ti odio: ma il grande brand ti viene in soccorso I Ecco le soluzioni low cost per risolvere tutti i tuoi problemi in Autunno

Il cambio di stagione non è un trauma se utilizzi queste utili soluzioni proposte da un noto brand per risparmiare spazio.

L’autunno è arrivato e anche se ancora abbiamo delle belle giornate di sole, l’aria inizia a farsi frizzantina, soprattutto di sera.

Tra un po’ dovremo mettere via canotte, top e magliette e tirare fuori maglioni e cappotti. Insomma, si avvicina il temibile momento del cambio di stagione.

Pochi fortunati non ne risentono: chi ha una splendida cabina armadio, chi ha un armadio 4 stagioni, chi ha tanto spazio.

La parola d’ordine è infatti proprio questa: spazio. Non ce n’è mai abbastanza, per questo dobbiamo cercare di ottimizzare quel poco di cui siamo provvisti. C’è chi mette tutto sottovuoto, chi ripone in scatole e contenitori, chi in custodie rigide o morbide. Un noto brand offre delle utili soluzioni per venirci in soccorso in questo particolare momento. Scopriamo quali sono.

Cambio di stagione non ti temo: le soluzioni

Chi se non Ikea può venire in nostro soccorso anche in occasione del cambio di stagione? L’azienda scandinava è famosa proprio per le sue soluzioni intelligenti che ottimizzano gli spazi e aiutano a mettere ordine in casa. Abbiamo scovato un paio di prodotti furbi che tutti dovrebbero acquistare perché utilissimi. E sono pure economici, il che non guasta mai.

Nel fornito catalogo del brand spicca la custodia Parkla. In polipropilene al 100%, questo utilissimo prodotto ha le seguenti misure: larghezza 55 cm, profondità 49 cm e altezza 19 cm. Piccolo e funzionale, occupa anche poco spazio perché lo puoi appiattire quando non lo usi. Puoi riporre al suo interno praticamente di tutto, sia biancheria che indumenti, che saranno così al riparo dalla polvere e in ordine. Un grande prodotto ad un incredibile prezzo piccolo piccolo: solo 1,95 euro.

Prodotti top a piccoli prezzi

Un altro utilissimo prodotto per il cambio di stagione è Skubb, per riporre le scarpe. In 100% poliestere, le misure sono: larghezza 22 cm, profondità 34 cm e altezza 16 cm. Ma la confezione include ben 4 contenitori, non uno. Nella descrizione leggiamo: “Puoi vedere le scarpe all’interno della scatola attraverso la rete. Puoi inserire i 4 contenitori, orizzontalmente, in una struttura per guardaroba di cm 100 di larghezza. Puoi aprire e chiudere facilmente la finestrella grazie al nastro a strappo di cui è provvista la scatola. Quando non usi la scatola e vuoi guadagnare spazio, apri la cerniera sul fondo e appiattiscila”.

Il prezzo per 4 contenitori è di soli 9,45 euro. le tue scarpe saranno così riposte in ordine e protette, pronte alla prossima stagione. Ikea non si smentisce mai.