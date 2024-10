Seconda casa, arriva la batosta del FISCO, ecco tutte le tasse che dovrai versare I Controlli incrociati, non sfuggi più

Arriva la batosta da parte del Fisco italiano, i cambiamenti riguarderanno la seconda casa, ecco tutte le tasse che dovrai versare per poterla avere.

Per gli italiani investire nel mattone sicuramente non è una novità, lo facciamo da tantissimi anni, la nostra storia è segnata da uomini e donne che decidono di comprare immobili per non veder perso il proprio denaro. Peccato che ad oggi questa propensione sembra essersi orientamento persa per via di un sistema economico che non ci permette di investire denaro ingente in qualcosa di estremamente aleatorio.

In passato, investire in immobili, voleva dire avere un valore che destinato ad aumentare nel corso degli anni o perlomeno a non essere svalutato alla prima crisi di mercato, ma attualmente tale certezza non è più possibile darla agli italiani che vedono le loro case essere svalutate quasi quotidianamente.

Tutto questo è dovuto a un mercato immobiliare fermo ormai da tempo, che non trovano uno sbocco e che spera che le cose possano comunque migliorare.

Nonostante una prospettiva non proprio florida, sono ancora tanti coloro che decidono di investire nel mattone convinti di non veder perso il proprio denaro. Ecco per quale motivo ci sembra giusto fare anche chiarezza su quelle che saranno le spese a cui andranno incontro coloro che decideranno di acquistare una seconda casa.

Un investimento che richiede un impegno non indifferente

Il sistema economico italiano, in qualche modo cerca di tutelare quelle che sono le prime case, per questo motivo sono previste una serie di agevolazioni per tutti coloro che comprano la loro prima abitazione. Le stesse però non sono previste nel caso in cui si provvede ad acquistare una seconda casa.

La prima tra le tasse che si andranno a pagare per la seconda casa è l’IMU, non previsto per la prima casa. Il suo importo dipende esclusivamente da quelle che sono le caratteristiche dell’immobile stesso. Andranno ad influire sui l’IMU la metratura e la rendita catastale che si può ottenere dalla casa. Altre sono le imposte che si dovranno pagare per la seconda casa, ma alcune di esse prevedono degli importi agevolati grazie all’idea di base di incentivare l’occupazione delle case con affitti a lungo termine.

Tutte le tasse che influiranno sul tuo portafoglio

Innanzitutto vi sono le imposte che vengono richieste dal notaio nei momenti in cui si stipula il contratto, in particolare si andranno a pagare la proporzionale di registro, l’imposta catastale l’imposta dei ipotecaria.a seconda della tipologia di contratto poi si provvederà a pagamento dei diritti di conservatoria e dei diritti della Camera di Commercio.

Occorre poi tenere conto delle imposte catastali e di registro pari a 50 €, come già accennato all’IMU, da pagare in un’unica soluzione o dividendoli in due rate.altre imposte da pagare la Tari, non dovuta solo in casi specifici. Infine l’Irpef della seconda casa che deve essere pagata solo nel caso in cui la casa rimane sfitta.