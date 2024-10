Case da sogno in Grecia, non costano nulla, sono praticamente regalate I Lussuose e low cost Mediterraneo, migliaia di italiani ne stanno approfittando

Il sogno di molti è una casa al mare: approfitta di questo periodo di svendita in alcune regioni della meravigliosa Grecia.

Ogni anno sono numerose le persone che scelgono di passare le proprie vacanze al mare all’estero invece di continuare ad affollare i pur bellissimi litorali italiani, e spesso c’è una sola ragione: il costo del soggiorno.

Tra le destinazioni senza dubbio più frequentate dagli italiani, infatti, c’è proprio la Grecia, un luogo che risuona di cultura classica e dove è possibile godere di un mare meraviglioso e cibo tipi, ma comunque appartenente alla tradizione mediterranea.

Ultimamente c’è un’altra tendenza che si sta consolidando: stiamo parlando non solo di soggiornare in questa suggestiva nazione, ma persino di acquistare un immobile dove trascorrere i periodi di tempo liberi o in smart working, una modalità che permette di eseguire la propria attività lavorativa dovunque ci si trovi.

Sembra proprio il momento giusto, tra l’altro, per fare un acquisto del genere in Grecia, dove le case hanno subito un consistente ribasso dei prezzi: vediamo dove, nello specifico, è più conveniente acquistare una casa.

Casa in Grecia, un sogno raggiungibile

Se la nostra idea è quella di acquistare casa su una delle bellissime isole greche, allora l’ideale è cercarla tra le isole meno turistiche, sia per una questione di costo che per una di affollamento. Con le isole più frequentate, infatti, rischiamo di ritrovarci invasi da turisti in agosto: una eventualità non proprio eccellente se cerchiamo mare e tranquillità.

Tra le isole greche meno visitate ci sono, ad esempio, Naxos, Paros e Sifnos, ma si possono trovare, se si è disposti a rinnovarle, anche case a circa 50.000 euro nelle isole più grandi come Creta e Cefalonia, più spesso nell’entroterra.

La Grecia a un solo volo da casa

Oltre che alle isole, se state pensando di acquistare casa in Grecia potreste anche direzionarvi verso le zone continentali della nazione, come il Peloponneso e l’Epiro. Qui è possibile trovare case rurali anche dimesse, in alcuni casi con un costo che non raggiunge i 30.0000 euro.

Esiste persino una pagina Instagram chiamata Cheap property in Greece in cui trovate diverse foto di case in vendita a prezzi stracciati. Insomma, se vi interessa la possibilità di un soggiorno quando volete lontano dall’Italia non vi resta che farvi un giro online e scoprire le regioni meno frequentate della Grecia.