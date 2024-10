Rivalutazione delle indennità:, ufficiale, da OGGI più soldi ai lavoratori in malattia o infortunio, I Ecco la circolare iNAIL che spiega tutto

La circolare INAIL chiarisce veramente tutto, si potranno avere più soldi nel caso in cui si chiedano permessi per malattia o infortunio.

Il sistema italiano prevede che ogni singolo lavoratore dipendente nel momento in cui ne ha il bisogno può godere di permessi retribuiti per quello che riguarda la malattia. È possibile beneficiare dei permessi per malattia nel caso in cui ci si debba assentare dal proprio posto di lavoro perchè non in grado di svolgere regolarmente il compito come fa quotidianamente.

Il lavoratore che beneficia dei permessi per malattia ha il diritto di ricevere la sua regolare retribuzione giornaliera. Compito del dipendente è inviare un certificato medico, in cui è indicato il numero di giorni di permesso, quando questi sono inferiori a 3, non si ha diritto al pagamento.

La buona notizia che arriva dalle alte sfere è che sarebbe possibile ricevere un pagamento maggiore nel caso in cui si decidessi di beneficiare dell’indennità di malattia o di infortunio.

Ad annunciare questo cambiamento ci ha pensato l’INAIL, parlando di una rivalutazione delle indennità economiche relative agli infortuni sul lavoro e sulla malattia professionale. Il tutto sarebbe contenuto all’interno della circolare n.25 del 16 settembre 2024.

L’incremento previsto dalla circolare INAIL

La circola INAIL a cui abbiamo in precedenza accennato avrebbe previsto un incremento del 5,4% calcolato dall’Istat rispetto a quello che è l’indice dei prezzi al consumo. La variazione che in questi anni sono avvenute, si riflettono sul bisogno di avere maggior denaro a disposizione dei consumatori.

Un incremento che probabilmente in molti aspettavano da tempo considerando l’aumento dei prezzi dovuti all’inflazione costantemente in crescita, ma con gli stipendi fermi, che perdono il loro potere d’acquisto, intervenire era veramente indispensabile. Ecco però, chi potrà avere accesso all’aumento.

Le classi di lavoratori che potranno beneficiare dell’aumento

A poter beneficiare dell’incremento previsto nei pagamenti dei permessi per infortunio e malattia saranno i coloro che lavorano nell‘industria della navigazione, agricoltura e i sanitari che sono esposti a quelle che sono le radiazioni ionizzanti. Per loro si prevede quindi, un incremento del 5,4%.

Particolare attenzione nei confronti di quelle che sono le malattie correlate al lavoro permettendo di erogare prestazioni economiche che sia molto più in linea con l’economia italiana.