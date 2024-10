La ‘Bolognese’ dei vip: ecco come si prepara. Il segreto di Orietta Berti: falla così, e ti viene cremosa e irresistibile

Se vuoi preparare una bolognese con i fiocchi allora devi seguire la ricetta consigliata da Orietta Berti. Ecco il segreto per renderla perfetta a tavola.

La bolognese è sicuramente uno dei piatti tipici della tradizione culinaria bolognese e, di conseguenza, di quella italiana. Di solito si usa la pasta sfoglia, ma le ricette propongono varie alternative. L’origine di questo piatto è tuttora incerto, ma secondo Massimo Montanari, uno storico italiano, sostiene che questo piatto nacque il 22 aprile 1898.

Faceva parte del menù con la dicitura “spaghetti di Napoli alla bolognese” di un noto ristorante di Torino e subito dopo arrivò perfino sulle tavole degli americani grazie agli immigrati italiani. Secondo Luca Cesari di Gambero Rosso, invece, le origini risalgono al 1917 quando furono raccolti dei soldi con la vendita di un ricettario per sostenere le famiglie dei soldati.

Inoltre su Wikipedia ci sono altre teorie, ma a prescindere da tutto questo piatto è uno dei più richiesti anche nel Regno Unito, in Germania e in Australia. La tradizione vuole che venga utilizzata la pasta di sfoglia all’uovo, ma, come detto in precedenza, svariate sono le ricette.

A tal proposito la cantante Orietta Berti ha proposto la sua ai suoi fan. Prepara la bolognese a modo suo per renderla cremosa e allo stesso tempo gustosa. Se vuoi fare bella figura a tavola non devi fare altro che proseguire nella lettura.

Orietta Berti svela il segreto della sua bolognese

Tutti sono concordi nel dire che Orietta Berti sia una delle artiste più note e apprezzate del mondo della musica italiana. Conosciuta in Austria, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Argentina, Giappone e in tanti altri Stati, è stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta con Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mina, Iva Zanicchi, Mia Martini e Milva.

Ancora oggi è molto presente nel piccolo schermo, in quanto accetta qualsiasi tipo di proposta professionale pur di mettersi alla prova. Infatti è piena di energie con una vitalità da inviare. Anche ai fornelli non ne sbaglia una. Uno dei suoi pezzi forti è sicuramente la bolognese.

Ecco qual è l’ingrediente segreto

Secondo quanto riportato sul sito buttalapasta.it per rendere cremosa la bolognese Orietta Berti utilizza il burro nel ragù, ma solo 80 g nel soffritto. Con gli altri ingredienti ci sono 700 gr di passata di pomodoro, 300 g di polpa magra di maiale, 100 g di pancetta arrotolata e 25 g di carne di manzo.

Una volta preparato il ragù si fa cuocere a fuoco lento per 6 ore e si arricchisce con alloro e salvia. Sicuramente farai una bella figura con i tuoi ospiti se prenderai in considerazione le sue variazioni della ricetta tradizionale.