Mi ha tradito, ne sono certa: ecco i 5 inequivocabili segnali che ti fanno scoprire se ti ha messo le corna I Impara a decifrarli e salvi la tua dignità

Ci sono dei segnali che possono farti capire se il partner è infedele. Scopri se ti ha tradito, osserva il suo comportamento.

Bruttissimo il tradimento. In ogni campo. Che sia un’amicizia – o quella che credevi tale – che sia un collega di lavoro che ti soffia il posto.

Ma soprattutto quello che ferisce di più è il tradimento del partner. Ti spiazza, ti lascia senza forze e ti fa dubitare di te stesso.

Attacca la tua autostima, ti chiedi perché, cosa ha l’altra persona che tu non hai, e inizi a darti delle colpe. Colpe che non hai mai. Se il partner tradisce, non dipende da te, ma dalla sua debolezza.

Detto questo, se hai dei dubbi ma non vuoi spingerti ad accusarlo, devi sapere che ci sono dei segnali che indicano se in corso c’è un tradimento. O la volontà di perpetrarlo. Scopriamo quali sono.

Tradimento: i segnali per scoprirlo

Difficilmente il tradimento non porta dei segnali inequivocabili. Una persona attenta e che conosce bene il proprio partner, si accorgerà di qualcosa che non va. A meno che l’altro non sia un perfetto attore. Ci sono casi in cui il fedifrago porta avanti contemporaneamente due relazioni stabili per anni, costruendo anche una famiglia in ognuna. Ma sono casi abbastanza limite. In linea di massima possiamo dire che come non esiste il delitto perfetto, così non esiste il tradimento perfetto.

Il primo segnale che c’è qualcosa che non va è abbastanza semplice da notare: l’utilizzo diverso del telefono. Si allontana quando parla al telefono, magari si chiude in un’altra camera. Lo porta ovunque anche quando va in bagno. Toglie la suoneria, e lo tiene con il display rivolto verso il basso: questi sono segnali quasi inequivocabili che qualcosa sta accadendo. Il secondo segnale, un po’ simile, è quello di cambiare le password dei social che prima si condividevano tranquillamente.

Attenzione a questi comportamenti

Un altro comportamento a cui fare attenzione è il cambiamento di abitudini del partner. Maggior cura di sé, nuovi abiti, un nuovo taglio e più tempo passato davanti allo specchio prima di uscire, quando prima vi dedicava solo pochi minuti. Ma a cambiare è anche altro. Ti sembrerà strano, ma il partner che tradisce potrebbe diventare più attento e presente, con regali e cortesie. Si chiama senso di colpa.

Al contrario poi c’è chi invece si allontana, anche a livello sessuale. Cercherà di passare meno tempo possibile in casa con la scusa del lavoro, riunioni e simili. Tutti questi potrebbero essere segnali di un tradimento in corso, ma ovviamente questa non è la verità assoluta: potrebbero anche avere un’altra spiegazione. La strada giusta è quella del dialogo.