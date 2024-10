Canali TV oscurati, il trucchetto per vedere tutti i canali senza alcuno sforzo I Lo sanno ancora in pochi

Per vedere tutti i canali tv, anche quelli oscurati, esistono diversi metodi. Scopri il trucchetto per goderti una tv completa.

Un tempo esistevano solo 3 canali, e stiamo parlando di molto tempo fa, quando la tv era per pochi fortunati, e le famiglie si riunivano dai vicini per guardare quei 2 programmi trasmessi prima del Carosello. Che determinava la fine delle trasmissioni.

Poi piano piano sono arrivate, accanto alla tv di Stato, ovvero la Rai, altre Reti. E la tv ha iniziato a riempirsi di canali e programmi tra cui scegliere.

Ma la tecnologia continua a cambiare. E oggi abbiamo una scelta così vasta tra servizi televisivi e di streaming che quasi non serve più uscire di casa. Non a caso quasi più nessuno guarda i dvd. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è in un unico posto.

Il fatto è che per vedere tutti i contenuti che vorremmo dobbiamo accedere ai vari servizi in abbonamento. Che, appunto, si pagano. Come vedere i canali tv oscurati? Con un trucco semplice e alla portata di tutti. Scopriamo quale.

Canali tv oscurati: il trucco per vederli

La tv è diventata il fulcro delle nostre serate, e spesso delle intere giornate. Quante volte la teniamo in sottofondo mentre ci occupiamo di altro, per compagnia. E di compagnia ne fa tanta anche alle persone sole. Una finestra sul mondo, un momento di svago. Non potremmo vivere senza.

E sapere che possiamo guardare anche i canali oscurati è una notizia molto, molto interessante. Con un trucchetto che puoi mettere in atto facilmente anche tu, potrai avere accesso a tutto ciò che ora non riesci a guardare.

Cosa devi fare

Ovviamente non parliamo di nulla di illegale. Per accedere ai servizi in abbonamento bisogna pagare alle aziende come è giusto che sia. Stiamo parlando del digitale terrestre, che ogni volta che fa un cambiamento puntualmente porta scompiglio nella nostra tv. Solo poche settimane fa infatti, lo scorso 28 agosto, la nuova tecnologia DVB-T2 ha preso il posto della DVB-T. Nell’intento, per una migliore visione e un maggior numero di canali. Peccato che molti però abbiano problemi di visione.

Sebbene gli apparecchi tv acquistati dopo il 22 dicembre 2018 – quando altri cambiamenti sono avvenuti – con digitale integrato, dovrebbero essere tutti compatibili, qualcuno potrebbe dover acquistare un nuovo televisore o un nuovo digitale terrestre. Come capire se anche noi possiamo vedere i canali adesso oscurati? Basta semplicemente sintonizzarsi sul canale 100 e verificare che sullo schermo compaia la scritta Test HEVC Main 10. In caso affermativo, la nostra tv è compatibile e facendo la ricerca canali potremo vedere tutto. Altrimenti, brutte notizie.