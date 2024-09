Cerchi lavoro alla svelta? Allora corri in Germania, netto ben oltre le medie Italiane e innumerevoli posizioni aperte da subito

Vuoi realizzarti nel mondo del lavoro e sei disposto a prendere un aereo? Allora non puoi non cogliere quest’occasione al volo. Ecco tutti i dettagli.

Quando si termina la scuola secondaria di secondo grado qualcuno cerca subito un lavoro ed è anche disposto a preparare le valigie e lasciare i propri affetti pur di realizzarsi da un punto di vista professionale.

Gli italiani sono fortunati perché sono molto richiesti in altri Stati, sia europei che non, sia per la propria personalità che per la buona conoscenza della lingua italiana. Questo, infatti, è un requisito molto importante per ottenere all’estero il lavoro.

Ma cosa bisogna fare per trovare gli annunci che non riguardano l’Italia? Basta semplicemente andare sul sito Eures dove è possibile scegliere tra le varie offerte di lavoro che arrivano da un Paese dell’Unione Europea. Ovviamente bisogna selezionare gli annunci dove questo requisito viene esplicitamente chiesto.

Secondo quanto riportato sul sito money.it se sei alla ricerca di lavoro, e non ti spaventa l’idea di cambiare totalmente vita recandosi altrove, allora quest’annuncio può fare al caso tuo. In un determinato Stato europeo ci sono grandi opportunità per alcune categorie professionali. Andiamo a scoprire quali sono.

Uno stipendio inimmaginabile

Lo Stato in questione fa parte dell’Europa Occidentale e ha come capitale che ospita la Porta di Brandeburgo e numerosi siti risalenti alla seconda guerra mondiale. Stiamo parlando della Germania.

Sul sito è possibile trovare ben 133 annunci provenienti dalla Germania che mettono in primo piano il requisito della conoscenza della lingua italiana. Lì è possibile fare un ingresso senza che venga richiesto qualche visto particolare e, soprattutto, ci sono degli stipendi davvero inimmaginabili. L’importo netto mensile è di gran lunga superiore a quello italiano.

Ecco le figure professionali richieste

Le figure professionali richieste sono gli addetti alla ristorazione, dai cuochi ai camerieri per arrivare ai pizzaioli. È ben risaputo che la cucina italiana non ha paragoni, dunque non c’è da stupirsi se c’è questa richiesta di persone provenienti dal nostro Paese. Sono richiesti anche gli addetti alla segreteria e in questo caso bisogna conoscere anche il tedesco e l’inglese. Da non dimenticare i responsabili di vendita, conosciuti come agenti commerciali. Sono ricercati anche gli addetti alle pulizie, organizzatori di feste ed eventi, reclutatori nelle agenzie di collocamento e laureati in ingegneria.

In Germania uno stipendio mensile ha un importo medio di 2.284 euro mentre in Italia si parla di 1.818 euro per gli impiegati e 1.524 euro per gli operai. Da premettere che vivere in Germania è molto più costoso, quindi prima di fare questa scelta bisogna valutare i pro e i contro.