Clamoroso, ora se non paghi l’affitto da oltre 10 anni hai diritto alla casa: lo dice il Giudice I Ti intesta la proprietà subito: ecco come

Ti regalano la casa in cui vivi anche se per 10 anni non hai mai pagato l’affitto. La notizia è incredibile e farà discutere.

Abbiamo sempre saputo che chi è inquilino in una casa e non paga l’affitto per qualche mese diventando moroso, può essere sfrattato dal proprietario.

Oggi una notizia ribalta completamente le nostre convinzioni. Il giudice può invece decidere addirittura di affidare la casa all’inquilino insolvente. Di donargliela.

Una notizia incredibile, che ci fa chiedere quanto sia giusta una cosa del genere. Certo, per l’inquilino è una pacchia, ma che rabbia per il proprietario che non solo perde l’affitto ma pure la casa.

Ma come è possibile una cosa del genere? Scopri come puoi vederti regalare una casa se ci vivi e non paghi l’affitto per 10 anni.

Ottieni la casa se non paghi l’affitto: assurdo

È l’incubo di ogni proprietario di immobili che decide di affittare. Ritrovarsi con inquilini che non solo non pagano l’affitto dovuto e concordato, ma non vogliono nemmeno andare via. E spesso per ottenere un’ingiunzione di sfratto passa molto tempo. Ora sapere che queste persone nonostante tutto possono persino ottenere quella stessa casa ha dell’assurdo. Eppure è tutto legale.

Rimanere in un immobile per 10 anni e oltre, anche senza pagare nulla, potrebbe dare modo all’inquilino di chiedere che divenga sua. In pratica potrebbe rivendicarla. E ottenerla legalmente.

La legge è dalla tua parte

La legge lo dice, nello specifico l’articolo 1158 del codice civile che dispone: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Questo diritto si chiama usucapione. Che, leggiamo su Studiolegalelb, prevede dei requisiti: “Possesso Continuativo: Il possessore deve occupare il bene in modo continuativo per un periodo di tempo specificato dalla legge. Possesso Pacifico: Il possessore deve usare il bene senza contestazioni o opposizioni da parte del proprietario legale”.

Ovviamente questo non vuol dire che se sei un inquilino e non paghi l’affitto per 20 anni diventi proprietario della casa. Spiegano gli avvocati: “In alcuni sistemi giuridici, l’usucapione potrebbe richiedere che il possessore agisca in buona fede, ossia senza sapere che il bene appartiene a qualcun altro”. E infatti: “Secondo la legge italiana, un possessore può acquisire la proprietà di una casa dopo 20 anni di possesso ininterrotto e in buona fede”. È tutto legale, basta averne i requisiti.