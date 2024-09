Truffa Paypal e WhatsApp: sono ore di fuoco, centinaia di italiani fregati, può capitare anche a te, il trucco è tremendo e ci cascano tutti

Sono in arrivo nuove truffe con Whatsapp e PayPal, perciò bisogna tenere gli occhi aperti ed evitare spiacevoli sorprese. Ecco cosa occorre fare.

Purtroppo le truffe sono sempre dietro l’angolo, dunque è importante non abbassare mai la guardia altrimenti si va incontro a situazioni spiacevoli. Dopo le truffe che avvengono agli sportelli bancomat, quelle più temute avvengono attraverso l’utilizzo di applicazioni che ormai fanno parte della nostra quotidianità.

Su WhatsApp, per esempio, qualcuno può spacciarsi per un falso parente e chiedere del denaro per risolvere una situazione economica alquanto delicata. Di solito sono gli anziani a essere presi di mira perché sono quelli più ingenui e, di conseguenza, ci cascano come se niente fosse.

Da non dimenticare le chiamate che vengono effettuate con lo stesso modus operandi. E ancora ci sono i messaggi che arrivano da numeri non registrati in rubrica che invitano a partecipare a dei gruppi WhatsApp che assicurano denaro.

Per evitare qualsiasi inconveniente il primo campanello di allarme da non sottovalutare è il prefisso. Se non è quello italiano allora bisogna cliccare in alto a destra e procedere con “segnala e blocca”. Questo si può leggere nel sito cui finanza.it e non solo.

Dopo WhatsApp si passa a PayPal

Un altro marchio che si sfrutta per raggirare le persone è quello di PayPal. La registrazione è gratuita e l’account è collegato a un indirizzo di posta elettronica. Poi si registrano carte e conti all’interno dell’account e così si è pronti a ricevere il denaro o effettuare un pagamento.

Per caricare il saldo PayPal da conto bancario bisogna andare su “vai al tuo wallet”, clicca “trasferisci il denaro”, clicca “ricarica il tuo saldo” e segui le istruzioni fornite. Il tuo denaro può far gola ai truffatori e anche in questo caso hanno trovato un sistema per intascarlo e sparire nel nulla.

Ecco la nuova truffa che sta scatenando il panico

Anche in questo caso la procedura risulta essere molto semplice. Arriva il messaggio “Abbiamo riscontrato un pagamento effettuato di 256 euro con la sua carta presso PayPal. Se non riconosci questo pagamento, bloccalo”. Dopo averlo letto magari il panico fa brutti scherzi e si inseriscono i propri dati per vedere cosa è successo al proprio account.

Se ci sono dei link con delle comunicazioni è utile sapere che gli istituti bancari e le Poste Italiane non ricorrono a questa modalità per contattare il proprio cliente. Per questo motivo è obbligatorio contattare l’assistenza per capire cosa sta succedendo.