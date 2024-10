Come fa Milly Carlucci a stare così in forma: il segreto della ‘Dieta di Ballando” i La seguono tanti vip, e lei a 70 anni è più in linea di una teenager

La “Dieta di Ballando”, questo è il segreto per Milly Carlucci di restare sempre perfettamente in forma, sono molti i vip che la seguono.

Classe 1954, Milly Carlucci ha compiuto settant’anni ma resta ancora oggi una delle donne più affascinanti del panorama televisiva italiano.ancora in perfetta forma nonostante il tempo passi anche per lei. Milly Carlucci è una conduttrice televisiva, autrice e attrice, con un curriculum da fare inviti a molti altri.

Erano gli anni 80 quando è grande pubblico l’ha conosciuta e ad oggi lei è una delle vere regine della televisione italiana e in particolare della Rai. Lei ha condotto il festival di Sanremo, Fantastico, Pavarotti and Friends e che attualmente probabilmente è nota soprattutto per il suo Ballando con le Stelle.

Attualmente è impegnata su Rai 1 proprio con il suo format che mette alla prova numerosi volti dello spettacolo, che si cimentano con una disciplina che non è semplice e che richiede un grande impegno a livello fisico, ovvero il ballo.

Ma quello che molti si chiedono è come faccio ad essere ancora perfettamente in forma, all’alba dei suoi settant’anni. Sembra che Milly Carlucci segue una dieta particolare, che le permetta di mantenere il suo fisico perfettamente tonico e in forma. Ecco qual è il suo segreto di belle

L’importanza di prendersi cura di se stessi

Milly Carlucci è il perfetto esempio di come si è è importante prendersi cura di se stessi e del proprio corpo. Lei lo fa grazie a una dieta particolare che proprio di recente ha deciso di condividere con quelli che sono il suo più affezionato pubblico.in una recente intervista riportata da Il Messaggero spiega come non si affida assolutamente alle semplici insalatine.

La conduttrice è seguita, passo dopo passo da una bravissima nutrizionista che cerca di guidarla nel mangiare bene, evitando i cibi che possono creare infiammazione e che quindi rovinerebbero il suo corpo da fare invidia a una ventenne.

Il segreto che forse tutti dovremmo adottare

“Il mio è un modo di mangiare vario, sano e che ha migliorato la situazione delle mie intolleranze al glutine al lattosio. Posso mangiare fino a 30 g di cioccolato fondente al giorno e ho rinunciato al latte“. Questo è vero segreto di Milly Carlucci, che ha capito come prende cura del suo corpo.

Svelato il suo segreto di bellezza, lei che è grande appassionata del cioccolato, si concede il gelato in una gelateria di Roma dove il cioccolato non contiene latte, perfetto per la sua alimentazione.