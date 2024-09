Patente a punti, ora siamo costretti a prenderla per lavorare: cambia la legge da oggi

Patente a punti: secondo la legge oggi dobbiamo prenderla anche per lavorare. Le nuove regole cambiano tutto.

Una patente a punti per lavorare? Sembra un’assurdità ma pare proprio che invece stia per diventare realtà. Le cose stanno cambiando.

A breve sarà introdotta una nuova legge secondo cui chi vuole continuare a lavorare dovrà prendere una patente a punti.

Ma come può essere possibile una cosa del genere? Come può un Governo costringere qualcuno a prendere una patente per poter continuare a lavorare?

Le cose non stanno come sembrano. Scopriamo cosa dice la legge e cosa cambierà tra poco in merito a questo argomento.

Patente a punti: devi prenderla per lavorare

Un intervento del Governo che vorrebbe costringere i lavoratori a prendere la patente a punti. L’introduzione di questa novità è prevista al momento per il primo ottobre, quindi tra pochissimi giorni. Ma la maggioranza vorrebbe rinviare questa data al 2025, a gennaio per l’esattezza. Uno slittamento di pochi mesi, richiesto congiuntamente da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, che servirebbe forse per mettere a punto la nuova normativa.

Una legge che non convince del tutto, tanto che qualcuno, come il Pd, ha chiesto addirittura un rinvio di 6 mesi. Ma di cosa si tratta precisamente? E perché c’è chi fa tanta resistenza?

Di cosa si tratta

La patente a punti riguarderà in realtà i cantieri, ed è una disposizione volta a cercare di garantire la sicurezza dei lavoratori. Come spiega Quifinanza.it: “la patente avrà inizialmente 30 crediti e un cantiere non potrà più operare qualora questi punti dovessero scendere sotto quota 15″. Il funzionamento quindi è simile a quello di una normale patente di guida, dove i punti vengono decurtati in caso di infrazioni. Ma quali sarebbero i motivi della perdita dei punti in questo caso?

Sempre secondo il sito citato: “con un incidente mortale verranno decurtati 20 punti; con un incidente che determina un’inabilità la decurtazione è di 10 o 15 punti; in presenza di una violazione, si perdono da a 7 a 10 punti”. Salta all’occhio la facilità con cui si può scendere sotto la soglia dei 15 punti, ed è per questo che i costruttori chiedono un rinvio e una revisione della legge. Secondo Christian Egartner, presidente del Collegio Costruttori, sarebbe più importante che i cantieri rispettino le già numerose disposizioni di sicurezza. “Tuttavia” fa sapere “per noi è importante che le nostre aziende associate siano preparate e possano presentare tutti i documenti nel caso in cui la patente a punti entri in vigore come previsto, in modo che i cantieri possano continuare a operare anche dopo il 1° ottobre”.