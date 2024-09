Bonus mamme 2025: ti danno 250 euro subito, ma c’è l’inghippo I Stanno piovendo esclusioni e limitazioni, famiglie nei guai

Ti danno 250 euro subito grazie al bonus mamme 2025, peccato che moltissime sono le famiglie che sono state escluse dal beneficio.

Da alcuni anni in Italia si cerca di prestare maggior attenzione a quelli che sono i bisogni delle famiglie. Essere una famiglia, avere dei bambini è oltremodo costoso, questa è la convinzione che hanno maturato molte coppie italiane, che ad oggi temporeggiano prima di dare al mondo dei bambini.

Una situazione questa che si è protratta per anni e anni che ha portato oggi l’Italia ad avere una crescita quasi pari a zero. Un problema non di poco conto se si pensa a tutti gli sforzi economici che questo ha sull’Italia intera.

Quindi il governo cerca di lavorare per offrire delle possibilità maggiori proprio alle nostre care famiglie. Non è certo un caso se è stato introdotto l’assegno unico figlio a carico, destinata a tutte le famiglie con figli dai zero ai 21 anni. Esso viene riconosciuto dal settimo mese di gravidanza anche se il pagamento avviene solo dopo la nascita del bambino.

Attualmente le forze governative stanno lavorando alla nuova manovra di bilancio e questo prevede delle novità per il 2025. Ci saranno alcuni bonus che verranno confermati, altri che invece verranno tolti dal sistema economico, tra quelli che saranno ancora presenti ci sarà il bonus mamma, che però probabilmente verrà modificato.

Il beneficio sarà modificato

Introdotto dalla legge n.213 del 30 dicembre 2023 la caratteristiche sono state delineate nella Legge d Bilancio 2024. Esso prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale a carico delle mamme lavoratrici con almeno 3 figli di età fino ai 18 anni.

Il limite previsto per quello che riguarda l’esonero contributivo è di massimo 3 mila euro all’anno da ripartire sulla base mensile di 250 euro al mese. I contratti che possono godere del beneficio sono quelli a tempo indeterminato. Il bonus attualmente è confermato solo fino al 2026.

Le mamme con due figlie sarebbero fuori

Attualmente nel momento del concepimento del terzo figlio, le mamme lavoratrici possono richiedere ed ottenere il bonus. Ma sembra che questa possibilità sia al vaglio degli esperti e potrebbe non essere più valida.

Un’incertezza che forse verrà chiarita nella prossima legge di bilancio, ma che a tutti gli effetti, potrebbe anche essere decisa nella prossima revisione. Sono molti a pensare che potrebbe non essere confermato.