Casa di fronte al mare a due ‘lire’: pazzesco, l’occasione della vita davanti ai tuoi occhi I Le paghi (molto) meno di un Suv

Puoi finalmente sfruttare l’occasione che aspetti da una vita, con un prezzo piccolissimo puoi avere una casa di fronte al mare.

Il mercato immobiliare sta affrontando una crisi che sembrano non dargli scampo. Numerose sono le case in vendita, che però non trovano i loro acquirenti.i prezzi sono diventati troppo elevati, l’accesso al credito, soprattutto per importi importanti non è semplice come in passato. Tutto questo ha fatto in modo che l’acquisto di immobili sia andato letteralmente a picco.

Tutto questo ha fatto in modo che si riducesse i prezzi di alcune abitazioni, offrendo possibilità maggiore a tutti coloro che ne volessero acquistare una sfruttando l’occasione.

La verità è che nonostante la crisi, gli investimenti sugli immobili restano comunque tra i più graditi dai cittadini italiani. Sono in pochi coloro che rinunciano ad avere una casa di proprietà, preferendo vivere in affitto. L’acquisto di un immobile viene visto come un vero e proprio investimento, che potrebbe fruttare in futuro.

Nonostante ciò, però, ci sono zone della nostra Italia che devono essere rivalutate e tutto questo passa anche attraverso la vendita di immobili specifici a un prezzo nuovamente ridotto. Ad esempio, ci sono casi vicino al mare che si possono comprare con investimenti veramente minimi.

Un’occasione immobiliare veramente imperdibile

Quella che andiamo a vedere è un’occasione immobiliare che nessuno si dovrebbe far sfuggire, soprattutto coloro che amano passare il loro periodo estivo arriva al mare, o decidono di affittare la casa per riuscirne ad avere un rendiconto.

A pensarci potrebbero sembrare dei progetti veramente impossibili realizzare, poter avere un panorama veramente mozzafiato aprendo semplicemente la propria porta. Eppure tutto è possibile, semplicemente scegliendo una casa di piccola metratura, in cui però gli spazi sono stati utilizzati in maniera messa poco perfetta.

Le occasioni a poco meno di 30.000 €

Acquistare una casa piccola vicino al mare potrebbe costarti meno di 27.000 €. Questo non sono le realizzazione di un sogno, ma anche la possibilità di sfruttare l’occasione di avere un guadagno extra. Le case piccole vicine al mare sono attualmente un investimento veramente imperdibile, perfette per qualunque progetto.

Curiosando sul web è possibile trovare gli annunci che si cercano, per poter acquistare un’abitazione di questo genere. Una delle più apprezzate è quella a Scalea sulla costa terre Tika della Calabria, un trilocale con splendidi terrazzi. Non ha nulla da invidiargli invece un altro bilocale del Comune di Falcone che viene venduto a 33.000 €. Insomma, una vasta scelta che ti permetterebbe di realizzare finalmente il tuo sogno.