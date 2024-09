Mai più disoccupato, mai più al verde: pioggia di nuove assunzioni per TUTTI e 6500 euro di stipendio I Occasione unica, devi solo presentarti qui

Non sarai mai più al verde, sta per arrivare una vera e propria pioggia di assunzioni per chiunque, lo stipendio arriva fino a 6500 euro.

La disoccupazione, purtroppo, è un problema che affligge l’Italia da tantissimo tempo. Non si riescono nemmeno più a contare gli anni in cui ognuno di noi si è lamentato che il lavoro non c’è e se c’è mal retribuito. Purtroppo la verità è che buona parte della popolazione italiana ancora oggi vive uno stato di povertà in cui non riesce a far fronte anche ai più semplici bisogni.

Occorrerebbe quindi una controtendenza, sviluppare nuove opportunità di lavoro che diano spazio veramente a tutti ovviamente si tratta di un processo che non è semplice come si vuole credere.

Nonostante tutto questo, dobbiamo ammettere che in quest’anno sono state molte le possibilità di lavoro che sono state aperte a tutti coloro che sono in ricerca di occupazione, tantissimi i concorsi, che hanno aperto la possibilità di avere contratti di lavoro all’interno della pubblica amministrazione e di molti degli uffici pubblici che offrono ottime possibilità.

Tutto questo però non riduce in maniera drastica il numero di disoccupati, proprio per questo motivo una notizia di questo genere potrebbe rendere felice veramente molti. Finalmente ci sono più di 80.000 posizioni aperte che daranno spazio a coloro che sono ancora alla ricerca di un’occupazione stabile.

80.000 posti di lavoro per uno stipendio stellare

Più di 80.000 saranno i posti vacanti per cui occorre trovare dei dipendenti da inserire all’interno delle aziende sono diversi settori che verranno toccati da questa richiesta di personale, che permetterà a moltissimi disoccupati di trovare finalmente la loro dimensione.

Secondo le stime che arriverebbero a riguardo addirittura il numero di posti potrebbe aumentare in maniera importante nell’arco di poco tempo raggiungendo quasi 400.000 dipendenti da assumere gli stipendi arriveranno a toccare un tetto massimo di 6500 € al mese. Se credi che sia un sogno, sappi che invece è proprio la realtà.

È il momento di fare le valigie e partire

Peccato che in tutto questo sia un piccolo punto a sfavore che non possiamo di sicuro trascurare. I posti di lavoro di cui siamo qui parlando sono al di fuori dell’Italia. Al dovere implementare personale sono le aziende svizzere, dove la domanda di lavoro continua ad essere molto alta. Numerose le figure per cui si cercano nuovi dipendenti.

Tra i lavori per cui si va alla ricerca del maggior numero di nuove assunzioni ci sono quelli in ambito ospedaliero, ingegneri, insegnanti e operai specializzati. Sono inoltre in crescita le richieste per quello che riguarda la ristorazione, l’Hotellerie, commercio e servizi digitali.