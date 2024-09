Bagagli a mano, cambio di ‘rotta’: nuove tariffe da un giorno all’altro, cosa devi sapere prima di viaggiare per non rischiare il salasso

Ci sono delle novità per quanto riguarda le tariffe da pagare per il bagaglio a mano. Se ami viaggiare non puoi non esserne a conoscenza.

Non c’è un periodo preciso nell’arco di un anno da dedicare a un viaggio. Basta solo prendere dei giorni di ferie e recarsi verso una meta turistica. L’importante è organizzare il viaggio senza trascurare nulla, soprattutto il regolamento delle compagnie aeree prese in considerazione.

Molti, per esempio, non sanno bene cosa si può portare e non nel bagaglio a mano. Il sito dell’Enac ricorda che è vietato trasportare a bordo di un aereo armi da fuoco, pistole paralizzanti, strumenti per stordire gli animali, sostanze chimiche, articoli da taglio, lame da rasoio, spade.

Non è consentito neanche portare profumi, acqua, gel se vanno oltre i 100 g. In questo caso devono essere trasportati in una busta di plastica trasparente. A prescindere da queste regole, alcune compagnie aeree hanno introdotto dei costi aggiuntivi per il bagaglio a mano.

Secondo quanto riportato sul sito il giornale.it pare che siano stati presi dei provvedimenti per colpa di questi addebiti. A tal proposito è giusto sapere cosa sta succedendo per non andare incontro a delle situazioni spiacevoli.

Bagaglio a mano, ecco come stanno realmente le cose

In questo caso si sta parlando della compagnia aerea Ryanair. È una società irlandese con sede a Swords che controlla le compagnie aeree Ryanair DAC, Ryanair Uk, Malta Air, Buzz e Lauda Europe. Al giorno ci sono circa 3.600 voli che collegano 34 nazioni europee, il Marocco e il Medio Oriente. Solo nell’anno corrente si sono rivolti a questa compagnia circa 184 milioni di viaggiatori.

Purtroppo Ryanair sta facendo i conti con i tribunali per via dei costi aggiuntivi addebitati ai passeggeri che hanno un bagaglio a mano di dimensioni standard. Il giudice portoghese Antonio Oliveira Mestre ha puntato il dito contro perché con la sua politica non avrebbe fatto altro che violare il diritto dei consumatori mettendo questo prezzo aggiuntivo ingiustificato.

Diritto del passeggero violato, scatta la condanna

Secondo il giudice il bagaglio a mano è un diritto del passeggero, dunque è scattata la condanna. In Spagna sono state introdotte delle sanzioni simili alle compagnie aeree che hanno messo in atto la stessa pratica. Nonostante tutto i diretti interessati non fanno altro che difendere la propria politica.

Non è chiaro come finirà la faccenda, fatto sta che quando si acquisterà un biglietto aereo si partirà da prezzi ridotti che aumenteranno con l’aggiunta di varie opzioni. Bisogna aggiornarsi costantemente perché le variazioni potrebbero essere dietro l’angolo.