Stai cercando casa? Allora tieniti alla larga da queste strade: sono le più costose al mondo I Allo stesso posto altrove compri ‘Neverland”

Lo sapevi che il prezzo delle case cambia anche in base alla strada in cui si trovano? Queste sono quelle da cui tenerti lontano.

Chi si è trovato nella difficile scelta del posto in cui comprare casa sa che il costo è molto variabile e dipende da diversi fattori.

Alcune città per esempio sono più care di altre per la presenza di Università o attrazioni turistiche. Una casa in una città dell’entroterra sarà sicuramente meno costosa di una sul mare.

Ma anche nelle stesse città possono esserci delle discrepanze. Alcuni quartieri ritenuti più “prestigiosi” vedranno il prezzo a metro quadro molto più alto di quartieri meno “in”.

E lo sapevi che addirittura anche le strade possono incidere sul prezzo delle abitazioni? Incredibile ma vero. Ecco quali sono le strade italiane da cui tenerti alla larga se vuoi comprare casa senza spendere un capitale.

Acquistare casa: stai lontano da queste strade

Tra le strade più costose di Italia spicca Via Luigi Raffaelli, nella prestigiosa Forte dei Marmi, località marittima in provincia di Lucca, in Toscana. Secondo il sito immobiliare Idealista “il prezzo medio degli immobili in vendita a Forte dei Marmi è di 9.010€ al mq”, e in questa strada specifica ci sono ville di oltre 7 milioni di euro.

Nella stessa località vi è poi un’altra strada nota per essere molto cara, ovvero Via Piave. Questa via è costellata di ville caratterizzate da grandi staccionate e barriere di pini marittimi che le celano a sguardi indiscreti. Una zona tranquilla che attira personaggi noti. Il prezzo medio è di circa 2 milioni di euro.

E anche da queste

Ma l’Italia è piena di bellezze che attirano turisti e nuovi acquirenti, che fanno lievitare i prezzi. La famosa Portofino, a sud-est di Genova, nella colorata Liguria, attira sempre tantissimi estimatori che la rende una delle più gettonate mete turistiche della Riviera Ligure. Anche questo posto è frequentato da celebrità che attraccano i loro mega yatch al porticciolo. Piccola, piccolissima e forse per questo tanto cara, soprattutto nei pressi della celebre Piazzetta. Qui, sempre secondo il sito già menzionato, il prezzo al mq è di 7.665 euro. Ma si arriva – e si supera – facilmente ai 10-20mila.

Infine due strade che sono note in tutta Italia. Via Montenapoleone, a Milano, è famosa per essere un concentrato di boutique di alta moda. E le case costano fino a circa 20mila euro al metro quadro. Stesso discorso per la nota Via dei Condotti a Roma. Difficile trovare qualcosa sotto i 2 milioni di euro. Sicuramente non alla portata di tutti.