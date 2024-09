Assegno unico Settembre 2024: boom clamoroso, hanno aumentato d’improvviso i beneficiari I Segnati la data e controlla se ci sei anche tu

Ci sono buone notizie per quanto riguarda l’Assegno Unico Settembre 2024: i beneficiari sono letteralmente aumentati! Ecco tutte le informazioni utili.

Lo Stato da qualche anno ha deciso di mettere a disposizione dei supporti economici per le famiglie italiane che non stanno affrontando nel migliori dei modi questo periodo critico da un punto di vista economico. Tutti possono usufruirne, ma tenendo conto di alcuni requisiti.

Uno dei più richiesti è senza dubbio l’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, nonché uno strumento che permette di valutare la condizione economica delle famiglie. In base a questa valutazione dei redditi, dei patrimoni e delle caratteristiche del nucleo familiare sarà possibile capire se è possibile accedere a queste agevolazioni.

Così facendo sarà possibile arrivare dignitosamente a fine mese. Uno dei tanti supporti economici è senza dubbio rappresentato dall’Assegno Unico Universale. Esso spetta alle famiglie con a carico figli minorenni e al di sotto dei 21 anni, senza limiti d’età nel caso in cui i figli abbiano delle disabilità.

Secondo quanto riportato sul sito leggiooggi.it pare che siano state rese pubbliche le date di pagamento per i beneficiari, i quali sono aumentati a dismisura. Tale assegno sarà erogato direttamente dall’INPS, ma a delle condizioni. Ecco tutti i dettagli.

Assegno Unico Universale: i requisiti e la normativa

Molti non sanno che dal 1° marzo 2022 l’Assegno Unico Universale è stato introdotto per le famiglie che hanno a carico un figlio minorenne, un figlio maggiorenne fino a ventunesimo anno di età, un figlio con disabilità e con quelli che sono tutelati dalla Legge 104/1992. In questo caso non è essenziale valutare l’ISEE, ma l’assegno viene dato solo in seguito alla verifica degli importi minimi previsti dalla normativa. Stiamo parlando del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n°230.

In tanti si stanno chiedendo quali sono le date di pagamento dell’Assegno Unico di Settembre e quali sono quelle scelte per i nuovi beneficiari. Le risposte sono immediate.

Date e modalità di pagamento dell’AUU

L’INPS si è occupato di dare il calendario delle date di accredito della misura per il secondo semestre dell’anno 2024. A settembre saranno effettuati da martedì 17 a giovedì 19 settembre. Per quanto riguarda le altre date per gli ultimi mesi dell’anno sono i seguenti: 16,17 18 ottobre; 18,19,20 novembre; 17,18,19 dicembre.

Per quanto riguarda i nuovi beneficiari il pagamento avverrà “nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di Assegno Unico Universale”. Il pagamento avviene attraverso il conto corrente bancario, conto corrente postale, la carta di credito o di un debito con IBAN e libretto di risparmio con IBAN.