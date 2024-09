Cucina alla Masterchef ma risparmia il 75% d’energia: il decalogo degli chef gourmet che non vogliono raccontare a nessuno

Cucinare senza consumare energia si può se lo fai in questo modo. Il decalogo dei trucchi salva euro, una vera svolta.

In un momento storico in cui si cerca di risparmiare in tutti i modi possibili, scoprire come farlo in cucina è una vera manna dal cielo.

I costi che incidono maggiormente sul budget familiare sono quelli della casa. Mutuo o affitto al primo posto, e poi le bollette, sempre più care.

Ecco perché è importante sapere come evitare di consumare elettricità, gas, acqua calda. Il che non significa vivere con le luci spente o lavarsi con l’acqua fredda, ma ottimizzare i consumi.

Lo sapevi che con dei piccolissimi accorgimenti puoi risparmiare su tutte – o quasi – le bollette di casa? Basta solo fare attenzione in cucina e continuare lo stesso a cucinare da MasterChef. Scopri come.

Risparmiare in cucina con qualche trucco

Ti piace spadellare per tutti ma vorresti risparmiare? Con 10 piccoli trucchi puoi continuare a cucinare da MasterChef senza piangere ogni volta che ti arriva una bolletta. Innanzitutto, prova a cucinare la pasta con il fuoco spento. O meglio, spegnilo un paio di minuti dopo che l’acqua inizia a bollire e tieni sempre il coperchio. La pasta continuerà a cuocere lo stesso. Sempre in tema di acqua calda, mettila sul fuoco al posto di quella fredda così da risparmiare gas.

E quando cucini, ogni volta che ti è possibile usa il fornello piccolo che consuma meno gas. Hai mai usato la pentola a pressione? È il caso di iniziare a farlo, cuoce in metà tempo. E che dire della piastra elettrica? Pensi che consumi elettricità? Si, ma proprio come con la pasta nell’acqua calda, se la spegni prima rimane bollente a lungo, e il cibo continua a cuocere.

Cucina da MasterChef senza far lievitare le bollette

Per imparare a ottimizzare i tempi di cottura e risparmiare sui costi in cucina, ricordati di lasciare in ammollo i legumi anche per un giorno intero, così cuoceranno in molto meno tempo. Prediligi poi la cottura al vapore, che ti fa risparmiare anche tempo se utilizzi i cestelli: impila gli alimenti e cuocili contemporaneamente.

Devi cucinare per più persone e più portate? Usa il forno e cuoci tutto assieme, così lo sfrutterai per più piatti. Ultimi due consigli che sembrano ovvi ma non lo sono affatto: utilizza sempre il coperchio e cerca di consumare i pasti tutti assieme. Così non dovrai riscaldare le pietanze già pronte.