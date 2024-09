Basta povertà, la Meloni lancia lo sprint: via al Bonus ISEE, sotto questa soglia di reddito ti riempiono il conto in banca

Buone notizie per gli italiani! Con l’ISEE è possibile fare richiesta di alcuni bonus. Ecco quale deve essere il valore per poter avere un supporto economico.

Quest’anno la maggior parte degli italiani ha avuto la possibilità di arrivare dignitosamente a fine mese ottenendo dei bonus messi a disposizione dal Governo proprio per fronteggiare questo periodo di crisi economica.

A tal proposito sono stati introdotti dei bonus che garantiscono un supporto economico per tutti senza escludere nessuno. Tuttavia è necessario rispettare dei requisiti e solo così si può fare richiesta.

Uno di essi riguarda l’ISEE, ovvero l’Indicatore della situazione economica equivalente e strumento che serve a misurare la condizione economica di tutte le famiglie italiane. Valuta i redditi, il patrimonio mobiliare e immobiliare e tutte le caratteristiche dei membri di un nucleo familiare.

Secondo quanto riportato sul sito lavoroediritti.com si possono ottenere dei bonus con l’ISEE se ha un valore inferiore ai 15.000 euro. È stato realizzato un elenco con tutti i bonus di cui è possibile usufruire se si rispetta tale requisito.

Ecco tutto quello che occorre sapere sull’ISEE

Possono fare l’ISEE tutti i cittadini che hanno residenza in Italia e che vogliono usufruire di prestazioni sociali, agevolazioni o vari tipi di bonus. Per ottenerlo bisogna recarsi presso un CAF con dei documenti: carta d’identità, codice fiscale di tutti i membri della famiglia, stato di famiglia e i documenti dei redditi percepiti negli anni precedenti (Modello 730, Modello unico e tutti i Modelli CUD).

Hanno una notevole importanza i risparmi, la giacenza media del conto corrente bancario e il possesso degli immobili. Oltre a un CAF, è possibile rivolgersi anche a un commercialista oppure fare tutto da sé accedendo sul portale ISEE nella sezione “Strumenti preferiti dai cittadini”. Con l’ISEE si possono richiedere il Bonus bollette acqua e gas, Bonus psicologico, Bonus asilo nido e tanto altro ancora. E se è inferiore ai 15.000 euro? Ecco la risposta.

Dalla Carta Dedicata a Te al Supporto Formazione Lavoro

La Carta Dedicata a Te garantisce 500 euro che si possono spendere da settembre del 2024 presso i negozi convenzionati di beni alimentari e di prima necessità. Il Reddito Familiare permette di distribuire gratuitamente pacchi alimentari che provengono dalla grande distribuzione.

L’Assegno Unico Universale è erogato alle famiglie che hanno figli a carico fino a 21 anni di età con importo minimo di 60 euro al mese. La Carta Acquisti 2024 prevede un erogazione al mese di 40 euro utili per spese alimentari, sanitarie e bollette. L’Assegno di inclusione con un importo che varia da 480 A 7.560 tramite la Carta ADI. Il Supporto Formazione Lavoro con 350 euro al mese per 12 mesi per la partecipazione a progetti di formazione e orientamento al lavoro.