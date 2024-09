“I giovani devono spiccare il volo”, letteralmente però: arriva la CARTA che ti fa spiegare le ali (e risparmiare un botto)

La Carta Giovani Nazionale rappresenta una grande opportunità per i ragazzi sotto ogni punto di vista. Adesso in tanti realizzeranno i propri sogni…metri sopra il cielo.

L’anno corrente è stato ottimo per quasi tutte le categorie dei cittadini grazie a tante agevolazioni economiche messe a disposizione dallo Stato. Si tratta di vari bonus, ma per fare richiesta bisogna rispettare dei requisiti. Per sapere se si ha diritto si deve accedere sul sito INPS con le proprie credenziali digitali SPID o CIE.

Tra i vari requisiti si chiede soprattutto il valore dell’ISEE e se è inferiore a €15.000 annuali si avrà accesso a più di uno. Acquisto prima casa, Agevolazioni per persone con disabilità, Bonus mobili, Bonus verde per i cittadini, Bonus figli, Carta dedicata a te e tanti altri ancora.

Senza presentare l’ISEE è possibile fare richiesta dell‘Assegno Unico, dell’Esenzione Bollo Auto e del Canone RAI, Bonus Asilo Nido, Carta del Merito 2024 e anche della Carta Giovani Nazionale.

La Carta Giovani Nazionale garantisce varie agevolazioni a ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Molti non sanno che ci sono degli sconti da prendere in considerazione per ampliare la propria cultura.

Carta Nazionale Giovani, una grande opportunità

Secondo quanto riportato sul sito ita-airways.com ci sono delle grandi opportunità per i giovani che possono usufruire della Carta Giovani Nazionale per ampliare il proprio bagaglio culturale a 360°. È ben risaputo che è necessario stare sui libri per soddisfare la propria sede di conoscenza, ma in altri casi bisogna preparare lo zaino e andare all’avventura.

Per chi ama viaggiare quest’agevolazione economica può essere utile per raggiungere varie mete turistiche e non. Sono previsti degli sconti super vantaggiosi che permettono di viaggiare in classe economy con destinazioni sia nazionali che internazionali…e non solo! Eppure il tutto ha una scadenza. Se sei interessato proseguì nella lettura.

Ecco le opportunità da cogliere al volo entro una determinata scadenza

Per vivere delle esperienze indimenticabili visitando dei luoghi meravigliosi occorre approfittare degli sconti vantaggiosi riservati per coloro che sono titolari della Carta Giovani Nazionale. È possibile volare con Ita Airways scegliendo qualsiasi tipo di destinazione viaggiando in classe economy: nazionale, internazionale e intercontinentale. Occorre acquistare il biglietto fino al 31 dicembre 2024, anche perché è l’ultima data di rientro possibile.

Bastano davvero poche operazioni: scegliere il viaggio tenendo conto delle varie condizioni dell’offerta per poi selezionare il volo in base alla destinazione che preferisci raggiungere. Lo sconto è riservato solo per una persona, ovvero il titolare della carta.