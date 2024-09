Un multimilionario ha rinunciato alla sua fortuna per vivere come un vagabondo | Dopo 6 mesi si è pentito

Sembra un film, invece è accaduto davvero: ecco chi è il multimilionario che ha abbandonato ogni cosa per vivere in strada.

Sta per iniziare l’autunno e chi ama il natale si vede già il 24 dicembre a guardare nella propria casa il film cult Una Poltrona Per Due: eppure la notizia di quest’anno è che c’è un uomo che ha voluto fare una esperienza simile.

Si tratta del multimilionario americano Mike Black che ha preso una decisione incredibile: ha abbandonato ogni cosa per dare una dimostrazione al mondo. L’uomo ha voluto intraprendere un percorso per dimostrare che in America è possibile partire da zero e diventare ricchi: insomma, Black voleva dimostrare la veridicità del Sogno Americano.

L’American Dream prevede proprio questo, la possibilità di costruirsi una vita fantastica dal nulla, solamente attraverso il proprio lavoro, la voglia di crescere e una enorme intraprendenza.

Mike Black in realtà ha messo su un progetto per eseguire questa sua dimostrazione: peccato che dopo soli sei mesi ha lasciato stare per una serie di problemi che si erano venuti a creare, soprattutto di salute.

Il viaggio di Mike Black nel mondo dei non-multimilionari

Via soldi, conti in banca e tutte le comodità della sua vita: così Mike Black ha iniziato a vivere il suo progetto che ha chiamato Million Dollar Comeback, che aveva messo in atto per poter ispirare chi aveva perso tutto, soprattutto in seguito alla pandemia.

Bisogna valutare varie cose rispetto all’esito di questo “esperimento”: la prima è che Mike Black ha rinunciato a molte cose, ma non è chiaro se si possa definire che sia partito dal nulla. Il multimilionario aveva un certo livello di istruzione, o comunque moltissime conoscenze pregresse accumulate grazie alle sue esperienze nel mondo del lavoro; inoltre possedeva un telefono e un abbigliamento accettabile. Il secondo aspetto da tenere in considerazione è che comunque bisogna annotare che Black prima di porre fine al progetto era riuscito a raggiungere un patrimonio di 65.000 dollari.

L’esito del progetto

Ciò che appare essere molto rilevante nell’esperimento di Mike Black è quanto lui stesso ha confessato una volta interrotto il progetto. Infatti avrebbe lasciato la sfida a metà a causa dello stress e dei 6 mesi peggiori che ha attraversato nella propria vita.

Insomma, è possibile che il sogno americano esista ancora, almeno in parte, ma senza dubbio lo stress è all’ordine del giorno. Il punto su cui Mike Black si voleva soffermare non è tanto stabile quanto si voleva dimostrare con il progetto.