Autostrade per l’Italia assume: il lavoro giusto per te ti aspetta | Viaggi gratis ovunque

Se hai intenzione di costruire una carriera professionale gratificante non puoi non cogliere quanto proposto da Autostrade per l’Italia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

“Autostrade per l’Italia SPA è una Società per Azioni italiana, nata originariamente come società di proprietà pubblica facente capo all’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), privatizzata nel 1999, costituita nella forma attuale nel 2003 è ritornata alla società di proprietà stradale dopo 22 anni, nel 2021″, ecco cosa si può leggere su Wikipedia.

Elisabetta Oliveri ha il ruolo di presidente mentre Roberto Tomasi ha quello di amministratore delegato. Successivamente gli azionisti sono stati le aziende Atlantia SPA, Appia Investiments SRL e Silk Road Fund. Essa gestisce 3000 km di rete in concessione attraverso 15 regioni e 60 province.

In tutto le aree di servizio sono 218, 4.200 sono i ponti e i viadotti e oltre 420 km di gallerie. Non tutti sanno che nel 2020 è stato lanciato un Piano Strategico di Trasformazione per il Rinnovamento delle Autostrade, dunque la manutenzione è all’ordine del giorno.

A tal proposito la società è alla ricerca di nuove figure da inserire all’interno del proprio team. Un’ottima notizia per chi desidera una buona posizione di lavoro.

Autostrade per l’Italia e alla ricerca di nuove figure professionali

Secondo quanto riportato sul sito lavorofacile.it pare che si possa dare inizio a una carriera ricca di gratificazione entrando a far parte del team di Autostrade per l’Italia. L’azienda è alla ricerca di diverse figure professionali e se sei interessato devi cogliere questa opportunità al volo. Tuttavia bisogna rispettare dei requisiti.

Occorre avere una laurea in discipline economiche, ingegneria, matematica o statistica. A seguire si richiedono buone conoscenze informatiche, flessibilità con la lingua inglese e ottime capacità di apprendimento. Solo dopo si può capire se inviare la richiesta o meno. Devi tenere conto anche del fatto di preparare le valigie e recarti presso un’altra città.

Ecco tutte le informazioni utili da sapere prima di inviare la candidatura

Sono richieste delle figure professionali presso la sede di lavoro di Roma, Cassino, Firenze e Genova. Le mansioni da svolgere sono quelle di Controller, Full stack developer, Project controller, Professional Project engineering opere al mare, Specialista piani di sicurezza e coordinamento.

In tutti i casi sarà possibile firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per inviare la candidatura bisogna cliccare su siti che si trovano all’interno dell’annuncio stesso. Per questo motivo bisogna passare delle ore davanti allo schermo di un PC, ma vale sicuramente la pena.