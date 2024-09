Passa la nuova legge contro gli amici a 4 zampe: scatta l’obbligo di museruola e guinzaglio per tutti i cani, senza distinzione di razza o pericolosità | La direttiva ministeriale è violentissima

Nessuna distinzione più sarà fatta, da adesso in poi la museruola sarà obbligatoria per tutti i cani. La legge ormai è passata.

Probabilmente dopo i fatti di cronaca che hanno contraddistinto le nostre giornate negli scorsi mesi, è arrivato il momento di disciplinare i proprietari dei cari amici a 4 zampe. Il cane è senza dubbio, il miglior amico dell’uomo, questo lo sappiamo benissimo e ce lo raccontano moltissime occasioni diverse dove l’animale ha anche salvato la vita al suo fidato compagno.

La fedeltà e l’amore che un animale ci offre, sono impareggiabili, difficile ritrovarli tra le persone. Nonostante ciò, riuscire a prendersi cura del proprio animale nella maniera corretta è indispensabile.

Quando si parla di cura, ci si riferisce non solo al dargli cibo e acqua, ovvero, portarlo presso gli ambulatori veterinari nel momento del bisogno, ma piuttosto tutte una serie di accortezze importanti per una vita tranquilla dell’animale e anche per il rispetto delle altre persone che ci circondano.

In questa prospettiva un intervento giurisdizionale era non solo auspicabile, ma anche necessario, per fare in modo che non succedano altri fatti di cronaca poco piacevoli. Ecco allora le ultimissime decisioni.

Per i padroni dei cani ci saranno regole molto più stringenti

Era il 6 agosto 2024 quando il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza. Questa era ed è ancora oggi, importante per andare a disciplinare quelli che sono gli obblighi dei padroni quando portano a passeggio il loro Cane.

L’ordinanza a tutti gli effetti si aggancia all‘art. 2052 del Codice Civile il quale disciplina la responsabilità per danno cagionato da animali. In tale legge quello che si evidenzia è come proprio il padrone sia responsabile dei danni che l’animale causa ad altre persone o alla proprietà altrui.

Ecco cosa ha previsto l’ordinanza

L’ordinanza nello specifico ha introdotto quello che è l’obbligo di museruola e di guinzaglio quando si esce con il proprio cane, indipendentemente da razza e pericolosità. Si tratta di misure preventive, volte ad evitare che vi siano delle problematiche. Poche le eccezioni previste, infatti non dovranno avere la museruola e il guinzaglio i cani da guida, quelli da caccia, i cani pastore, quelli della protezione civile e infine quelli destinati dai comuni in apposite aree.

Nella stessa ordinanza, sparisce anche la distinzione tra cani in base alla razza. Niente più lista delle “razze pericolose”, i cani nella valutazione saranno tutti uguali.