Allerta per la truffa del ‘malvertising’, con un clic su questi annunci ti prosciugano il conto | Ecco perché non devi accettare i cookie

L’allarme “malvertising”, ormai è scattato, ti basta un click sbagliato su un link ed ecco che ti ritrovi con i conti completamente vuoti.

Gli avvisi per possibili truffe ai danni degli onesti cittadini sono ormai all’ordine del giorno. In diversi momenti dell’anno sembra che questa pratica si intensifichi, con le cronache e i social che si affollano di notizie a riguardo.

Purtroppo i furbetti che agiscono completamente indisturbati sono un problema non di poco conto, con cui occorre convivere in maniera quotidiana. Sembra proprio che non ci sia cittadino che si possa salvare da quella che è ormai una pratica consolidata.

In realtà quello che gli esperti ci dicono è che purtroppo, negli ultimi anni sono state messe a punto diverse modalità per riuscire a truffare i malcapitati. La maggior parte dei casi in cui si rischia veramente grosso, ci arriva dal web, da alcuni siti internet poco raccomandabili.

Questa volta il metodo che sta spopolando è il malvertising, ovvero la pubblicità dannosa, tecnica molto utilizzata dai criminali informatici che trasmettono malware attraverso annunci online. Invece di utilizzare Whatsapp o e-mail ci si inserisce nei dispositivi tramite annunci ingannevoli, con codici che sono potenzialmente dannosi.

Un metodo “semi-legale”

Purtroppo questo nuovo metodo sembra essere uno dei meglio ingegnati negli ultimissimi anni perché le compagnie di mavertising acquistano spazi pubblicitari su delle reti che sono legittime e permettono agli annunci di apparire sui siti web autentici. Annunci che in un primo momento sembrano essere innocui, ma non lo sono affatto.

All’interno degli annunci sarebbe presente un codice dannoso che si attiva quando la pagina viene effettivamente caricato. Un metodo piuttosto semplice, che purtroppo viene utilizzato su una serie di siti molto utilizzati come, negozi online, siti di notizie, blog, forum e infine anche i social media.

Come evitare di cadere nella trappola

Ovviamente con le giuste attenzioni è possibile premere le azioni di malvertising, anche se occorre molta attenzione. In realtà il metodo migliore sarebbe quello di bloccare gli annunci e quindi proteggersi dagli attacchi.

Ma questo potrebbe non essere sufficiente è importante usare delle password che siano sicure e quindi aggiornarle in maniera periodica, mantenere i propri dati al sicuro senza condividerli con nessuno, installare dei software per la sicurezza.