Parcheggi da incubo, Cassazione ha deciso: addio strisce bianche | Li pagherai tutti

Potrai dire addio ai parcheggi con striscia bianca, saranno tutti a pagamento a deciderlo è stata proprio la Cassazione.

Trovare parcheggio forza il compito più arduo che devono portare a termine tutti gli automobilisti tutti i giorni. Nelle città ad alta intensità abitativa, a volte può diventare una vera e propria mission Impossible. In realtà i comuni stanno investendo nella modifica delle strade di ogni singola città, peccato che troppo spesso ci si dimentica di soffrire maggiori parcheggi ai cittadini.

Nelle città più importanti d’Italia, come Milano, Roma, Torino spesso per trovare un parcheggio occorre girare a vuoto per moltissimo tempo. Probabilmente questo passa inosservato ma influisce sulla qualità dell’aria tanto quanto il traffico che in città si crea.

Insomma vedendo la questione in questa prospettiva, sembra quello che i parcheggi siano qualcosa in via d’estinzione. Ma allora dove dovremmo posizionare la nostra automobile?

La realtà è che anche se in pochi lo sanno, per quello che riguarda i parcheggi esistono delle regole ben precise. Esse devono essere rispettate per evitare di creare problematiche a tante cittadini quanto alle forze dell’ordine che sono chiamati a intervenire nel caso in cui le vetture vengono lasciate in una posizione sbagliata.

La Corte di Cassazione interviene sulla questione strisce bianche

Quella dei parcheggi è una questione talmente complicata che è dovuta intervenire addirittura la Corte di Cassazione. Nello specifico si parla dell’ordinanza numero 20293 del 23 luglio 2024. La vicenda era l’esame della suprema corte, un’automobilista di Catania era stato multato perché non aveva provveduto al pagamento all’interno di un parcheggio che lo prevedeva.

La controversia si era aperta perché l’automobilista aveva fatto presente che nei dintorni di quel parcheggio a pagamento non erano presenti strisce bianche. Anche se in pochi sanno all’interno delle città o occorre una corretta alternanza tra i parcheggi a pagamento e quelli invece completamente gratuiti. Sembra che questo non fosse stato rispettato.

La normativa in merito parla chiaro

L’articolo sette del codice della strada ci dice che nel caso in cui il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia e poi lo dia in concessione una terza parte, ovvero quella a cui si effettua il pagamento, occorre anche riservare un’adeguata area per i parcheggi senza custodia e senza alcun dispositivo di controllo.

Questo però non vale nel caso in cui si sia in zona d’alto traffico, con aree pedonali o comunque in procinto di un centro storico. In queste aree non vi ha alcun obbligo di strisce bianche.