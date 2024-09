Questo è il pesce più tossico che tu possa comprare | Smettila di consumarlo subito, il sushi ti sta uccidendo

Conosciamo tutti i pericoli del pesce crudo, ma se abbattuto prima del consumo tutto dovrebbe essere ok: purtroppo non è così.

Gli ultimi decenni hanno visto un boom dei ristoranti di sushi anche in Italia: avevano già conquistato gli USA da parecchio quando questo tipo di locali sono approdati da noi, e i consumatori italiani si sono mostrati più che entusiasti.

Soprattutto si è giunti a una diffusione quasi capillare dei ristoranti di sushi con modalità All You Can Eat, e sono molte le persone che hanno iniziato a dubitare della qualità del pesce offerto visto il prezzo fisso relativamente basso.

Tra i tipi di pesce per il sushi più amati dalla clientela italiana c’è senza dubbio il salmone, con l’avocado o il cetriolo, oppure con philadelphia o maionese: si tratta di ricette pensate per una platea di consumatori tutta italiana.

Non tutti sanno, però, che il salmone è un pesce che può essere a rischio per una serie di motivi: online è stato pubblicato un video che riguarda uno dei salmoni generalmente riconosciuti come i più pregiati. Stiamo parlando niente di meno che del salmone norvegese.

Salmone, meglio andare controcorrente e non mangiarlo

Il salmone norvegese è considerato come un prodotto eccellente, invece il video pubblicato da Farmacy For Life su Instagram prova l’assoluto contrario esponendo i risultati di un’inchiesta condotta sul territorio stesso.

“Il salmone norvegese è pieno di tossine”: questa una delle frasi riportata nella caption del post che ha causato l’affollamento di decine di commenti da parte di utenti scioccati da questa rivelazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Farmacy For Life (@farmacyforlife)

Assumere tossine a causa del salmone

Nel video viene spiegato che i lavoratori che si occupano del salmone norvegese che andrà sul mercato sono costretti a indossare delle maschere anti-gas per proteggersi. Per poter approfondire il profilo Instagram mette a disposizione il link in bio, link che rimanda anche alla vendita del prodotto di questa azienda, ovvero “100% Natural & Organic Supplements”.

Non è chiaro, infatti, di quale allevamento di salmone si parli e ci sono pochi riferimenti: senza dubbio il pesce da allevamento presenta più rischi rispetto a quello che si trova in natura, ma ci sono anche molte leggi, soprattutto a livello europeo, che vieterebbero la vendita di prodotti che superino alcune soglie. Eppure secondo il video i salmoni sarebbero persino soggetti a mutazioni per via di questa tossicità, che andrebbero a trasformare il pesce persino dal punto di vista estetico rendendolo “irriconoscibile”.