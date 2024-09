Multa da 440€ se fai questa manovra in macchina | L’errore che può costare caro

Basta una sola manovra: sembra da non credere ma è previsto dalla legge, multa di centinaia di euro per l’automobilista.

Avere la patente e quindi la possibilità e la responsabilità di portare un proprio mezzo in strada porta con sé una serie di imposizioni a obblighi sanciti dal Codice della Strada: imposizioni che la maggioranza dei cittadini tende ad accettare per avere la comodità di spostarsi in modo totalmente autonomo in città o fuori.

Non tutti conoscono le leggi a menadito, ma generalmente sono molti i casi in cui basterebbe applicare del semplice buon senso per rispettarle, mentre altre bisogna assolutamente conoscerle per garantire la sicurezza propria e degli altri.

Parliamo, però, di un particolare luogo in cui circolare, ovvero l’autostrada, che presenta alcune regole differenti rispetto alle strade cittadine, per esempio, oltre a imporre un pagamento che bisogna fornire al casello.

Ci sono dei limiti di velocità diversi in autostrada, al punto che procedere a velocità troppo bassa, potrebbe essere considerato come intralciare il traffico se ci si trova su una strada a scorrimento veloce come l’autostrada. Ma c’è un’altra particolare norma che riguarda l’autostrada, vediamo di quale si tratta.

Manovra in autostrada, multe stellari

L’art. 176 del Codice della Strada stabilisce che in autostrada è sempre vietato circolare in retromarcia e ciò vale anche per la corsia riservata alla sosta d’emergenza, seppure sia prevista una deroga, ovviamente, per quanto riguarda le manovre nelle aree di servizio o di parcheggio.

Online è stata posta una domanda proprio rispetto a questa norma nel caso in cui succeda un preciso tipo di intoppo al casello: ecco come dobbiamo comportarci in questo caso.

Problemi al Telepass: come fare

L’avvocata Alessandra Sbressa Agneni ha risposto online a questo dilemma scrivendo: “Questa regola (quella del divieto di manovra in autostrada ndr) si applica anche nel caso in cui, quando si arrivi nell’area del casello autostradale riservata al pagamento automatico del pedaggio, il telepass risulti scarico e non si ha più la possibilità di cambiare corsia di pagamento”.

E prosegue “se l’automobilista effettua manovra di retromarcia viene punito con la multa di € 442,00 più la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida ed in più rischia di essere accusato di omicidio e di lesioni stradali se la manovra in retromarcia effettuata provoca un incidente mortale o con feriti gravi”. Cosa fare dunque? Ebbene se si dovesse rimanere bloccati non resta che chiedere assistenza tramite l’apposito pulsante.