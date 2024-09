Poste italiane, al via le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato | Serve solo il diploma, sbrigati a mandare il cv

Poste Italiane è alla ricerca di nuove figure professionali. Se vuoi un contratto a tempo indeterminato devi assolutamente inviare la candidatura.

Poste Italiane è un’impresa pubblica che si occupa del servizio postale, assicurativo e finanziario. È stata fondata il 5 maggio 1862 e la sede principale è a Roma. Non tutti sanno che una prima riforma del servizio postale in Italia si è avuto con la proclamazione del Regno d’Italia in seguito alla legge n° 604.

Rivolgendosi a Poste Italiane è possibile effettuare on-line pagamenti e spedizioni pacco. Per quanto riguarda le carte prepagate Postepay si può scegliere la Postepay Evolution con canone annuo di 15 euro. Per non parlare dei buoni fruttiferi postali.

Quelli che rendono di più sono i buoni fruttiferi postali per minorenni che consentono di avere fino a 6% di rendimento annuo lordo e si possono richiedere dal diretto interessato solo al raggiungimento della maggiore età.

Poste Italiane offre anche altro, anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se sei alla ricerca di un lavoro non puoi non cogliere al volo quest’opportunità.

Poste Italiane, è alla ricerca di queste figure

Secondo quanto riportato sul sito amministrazioneagile.it la SDA Express Courier, l’azienda che fa parte del Gruppo Poste Italiane, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio team, ma si devono rispettare dei requisiti.

Prima di tutto è necessario riferire in quali sedi sono richieste determinate figure: Bologna, Monza, Piacenza e Vidigulfo, in provincia di Pavia. In primis c’è da dire che Poste Italiane è alla ricerca anche di portalettere e tra i requisiti occorre avere un diploma di scuola superiore. Se sei interessato ad altre offerte di lavoro questa può fare al caso tuo.

Ecco i requisiti richiesti

In poche parole bisogna avere almeno 2 anni di esperienza in società del settore logistico e corriere espresso. Inoltre la persona interessata deve avere delle conoscenze inerenti alle metodologie di Lean Manufacturing da applicare in attività di analisi e ottimizzazione di processi. Deve essere anche dotato di spirito di iniziativa per poter migliorare il servizio offerto ai clienti.

Tra i requisiti richiesti c’è anche il titolo di studio. Andando nello specifico, è richiesta una laurea in ingegneria ed economia. È richiesto anche un Master in ambito logistica e trasporti con conoscenza di applicativi specialistici del settore. Come detto prima, è richiesta anche un’esperienza di almeno due anni nel settore logistico e supply chan. Infine il candidato dovrà garantire un comportamento etico e puntare sul lavoro fatto con dedizione, soprattutto se in contatto diretto con il cliente.