L’Ultimo Resort: coppia di anziani decide di morire insieme con Sarco, la capsula della morte | Tutto legale in Svizzera

In Svizzera è una pratica totalmente legale, ma il tema fa comunque scalpore, la decisione di una coppia di anziani che vogliono restare insieme anche dopo la morte.

Per chi non la conoscesse ancora questa strana capsula si chiama Sarco, si tratta di un dispositivo per eutanasia, che si compone di una capsula removibile stampata in 3D che viene montata su un supporto con all’interno un contenitore di azoto liquido, che permetterebbe la morte attraverso l’asfissia da gas inerte.

Sappiamo bene che l’eutanasia è un argomento piuttosto insidioso e anche discretamente spinoso. Non è semplice parlarne, il mondo si divide completamente in due quando si affronta la tematica. Se da una parte c’è chi è d’accordo con questa pratica, dall’altra c’è chi invece la trova deplorevole.

Sono anni che si combatte su questo argomento, che si chiede di parlarne al governo. In molti sono convinti che in Italia non se ne parlerà mai abbastanza e probabilmente hanno anche ragione. In altre parti del mondo essa però è completamente legale, ce lo ha raccontato anche la cronaca, ci troviamo a parlarne ora che è una coppia britannica ha chiesto di poter utilizzare la capsula Sarco.

Probabilmente l’idea dei coniugi britannici potrebbe destare scalpore, ma di contro sarebbe opportuno capirne le motivazioni.

Un ultimo viaggio piuttosto particolare

Vorremmo trattare l’argomento con la cura che merita. Peter e Christine Scott, sono due coniugi britannici rispettivamente di 86 e 80 anni. come molte coppie ormai attempate, hanno passato un’intera vita insieme e l’idea di doversi dividere perché uno potrebbe morire l’altro rimanere, non li convince affatto.

Da qui la loro richiesta di pianificare la morte congiunta. Una decisione che è arrivata dopo che a Christine è stata diagnosticata la demenza. Il sistema sanitario carente presente in Inghilterra, avrebbe preoccupato la coppia e non poco. Il declino fisico mentale di Christine spaventerebbe Peter che non vorrebbe lasciarla andare.

Occorrerà attendere i tempi burocratici

Sappiamo bene che in Svizzera l’eutanasia è una pratica completamente legale. Ma per il momento Sarco, non è mai stato utilizzato. Secondo coloro che l’hanno progettato non ci dovrebbero essere ostacoli legali all’utilizzo dello strumento, anche se attualmente rimane spento. Sembra che la cabina sia progettata per avere una morte rapida e indolore e le nozioni che sono arrivate in merito ad ad essa avrebbero spinto la coppia inglese a chiederne l’utilizzo.

Christine che per anni ha lavorato come infermiera non vuole perdere il controllo sul suo corpo e sulla sua mente, proprio per questo chiede una morte che sia dignitosa.