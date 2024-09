Passa la nuova legge, affitto calmierato a 500€ | Non può superare il 25% del salario

L’affitto non può superare il 25% del salario. Canone calmierato a 500 euro, la nuova legge è ormai passata.

Il mondo degli affitti è in subbuglio, le difficoltà economiche che vivono i cittadini italiani rendono difficile a coloro che vivono in case in affitto, pagare il canone di locazione. Questo nonostante i comuni e lo stato stesso, metta a disposizione una serie di aiuti e rimborsi.

Pagare il canone d’affitto è un obbligo per gli affittuari che devono anche rispettare il contratto di locazione che hanno sottoscritto nel momento in cui hanno scelto il loro immobile. Negli ultimi anni però, a rendere tutto più difficile ci hanno pensato, gli affitti brevi e l’aumento dei canoni d’affitto che rendono difficile affrontare la spesa da parte degli italiani.

Occorrono regole completamente nuove che vadano a tutelare i cittadini. Proprio in questa prospettiva si sta pensando a quello che sarà il nuovo piano Casa 2025. Si prevede quindi un tetto massimo per quello che riguarda il prezzo degli affitti e regole molto più severe.

Un passo in avanti verso la tutela di quella fascia di popolazione che ancora non può permettersi l’acquisto di una casa e che quindi ricorre agli affitti. Tutto ciò nonostante le case con tali contratti sembrano essere introvabili.

La possibilità di trovare alloggi potrebbe migliorare l’intera

La prospettiva in cui ci si pone per quello che riguarda gli immobili in affitto è molto più ampia di quella che si possa pensare. L’idea di base non è solo quella di aiutare coloro che non potendo acquistare una casa decidono di vivere in un’abitazione in affitto, ma piuttosto è quella di dare maggiori possibilità all’economia italiana.

In un momento in cui per le aziende è diventato difficile trovare del personale qualificato, rendere più accessibili gli immobili, potrebbe essere la scelta giusta per fare in modo che personale qualificato si sposti da una parte all’altra dell’Italia. In effetti occorre ammettere che anche nel caso in cui si trovino delle offerte di lavoro vantaggiose, spesso si ha paura di spostarsi proprio per la difficoltà nel trovare un alloggio.

Cosa cambia con il nuovo piano casa 2025

Attualmente i canoni di affitto, come riportato anche dal Il sole 24 ore, sono veramente insostenibili. Ci sono città come Firenze, Roma e Milano in cui vivere diventa veramente impossibile. In questa prospettiva è stato proposto l’affitto calmierato ovvero il canone non potrà superare i 500 € al mese, che dovrà essere al massimo pari al 25% del salario.

Inoltre si prevede che per coloro che sono al primo impiego sarà possibile giovare di un canone di affitto più basso.