Ikea dice addio al borsone blu: lo ha convertito in un cuscino | Ecco come è diventato

Ikea decide di salutare per sempre i suoi borsoni blu, per crearne un cuscino, ecco come sono diventati gli oggetti più versatili del mondo.

Ikea nell’economia mondiale è veramente un colosso. Una delle catene internazionali per quanto riguarda una moltitudine di oggetti.nella maggior parte dei casi ci richiamo da Ikea per comprare piccoli accessori per la casa, ma è possibile scegliere anche tra una moltitudine, di mobili, materassi e oggetti utili in molte situazioni.

Quello che contraddistingue Ikea da sempre, è l’elevata qualità dei prodotti che immette sul mercato, che si unisce ai prezzi veramente molto bassi. Il colosso svedese che si contraddistingue per il suo classico blu, cerca ogni volta di rinnovarsi, di offrire ai suoi fedelissimi prodotti unici.

Non sono pochi coloro che passano le loro domeniche tra le corsie Ikea per scoprire quali sono le proposte nuove che vengono lanciate sul mercato. Ma sicuramente se c’è un prodotto che contraddistingue Ikea da molti altri punti vendita, questa è la sua borsa blu.

La si trova alle casse e la si utilizza per gli oggetti che vengono acquistati, la si riutilizza i molteplici occasioni. Adesso la stessa Ikea ha deciso di farne un utilizzo completamente innovativo. Ecco il nuovo progetto dell’azienda.

Non solo una busta ma un oggetto pubblicitario

La verità è che la classica busta Ikea, è molto più di quello che si possa credere. Essa con il tempo ha finito per diventare un oggetto pubblicitario che fa coppia con le classiche mini matite che si possono trovare all’interno del negozio. Sicuramente si contraddistinguere il suo essere estremamente resistente, ci si può portare veramente di tutto.

Insomma definirla solo una busta per la spesa ci sembra altamente riduttivo. Probabilmente è sembrato anche ad Ikea, che ha ben pensato di farne un cuscino.

Un utilizzo completamente nuovo

La nuova forma che viene data la busta Ikea è stata presentata a Singapore tra il 6 e l’8 settembre. In tale occasione è stata presentata la nuova borsa che al momento può essere acquistata solo nel paese asiatico, ma che si crede ben presto arriverà in tutto il mondo.

Sembra che in quel Singapore si dorma molto poco e per questo motivo Ikea ha deciso di lanciare questo prodotto proprio in questo posto. La nuova borsa prende il nome di Resten, ispirata alla famigerata buste Ikea si compone di tessuti molto confortevoli e può essere utilizzata anche come cuscino.