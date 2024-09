Brucia questo tubo di cartone nel bagno: il trucco per eliminare tutti i cattivi odori

Segui il consiglio che sta diventando virale: elimina i cattivi odori in bagno con un tubo di cartone. Basta bruciarlo, scopri come.

Quante volte ti è capitato di utilizzare il bagno subito dopo qualcuno e renderti conto una volta dentro che l’aria è irrespirabile?

Senza contare le volte in cui sei tu stesso a renderla tale. Non c’è da vergognarsi, può accadere a chiunque, è un fatto del tutto naturale.

Basta aver mangiato un po’ più pesante, o qualcosa che ci ha fatto male, ed ecco che lo stomaco e l’intestino si fanno sentire.

Ma quello che non sai è che esiste un modo veloce per neutralizzare i cattivi odori, e anche a costo zero. Ti basta un tubo di cartone.

Cattivi odori in bagno: eliminali con un tubo di cartone

I cattivi odori in bagno sono del tutto naturali, come abbiamo detto. Ma possono provenire anche dagli scarichi, dalle tubature, soprattutto al piano terra e dopo un temporale. Non tutti però sono d’accordo ad utilizzare spray per profumare l’ambiente, che possono dare fastidio alle vie respiratorie. E inquinare, se contengono gas.

Per questo motivo si cercano metodi alternativi e possibilmente poco inquinanti che sortiscano lo stesso effetto: profumare il bagno, o meglio, eliminare i cattivi odori nel bagno, in maniera efficace e possibilmente green. Ecco quindi che sul web è diventato virale il video che mostra come bruciando un tubo di cartone possiamo ottenere l’effetto desiderato.

Il trucco che non conosci

Per eliminare i cattivi odori in bagno ti servirà il tubo di cartone della carta igienica. Ovviamente assicurati che non ci siano residui, deve essere pulito altrimenti potrebbe diventare pericoloso. Posizionati poi in un posto sicuro, per esempio sul lavandino o sulla vasca da bagno, ma anche sullo stesso WC. Ora con un accendino dai fuoco al tubo di cartone, avvicinando la fiamma alla sua estremità. Una volta che avrà preso fuoco, allontana l’accendino e soffia sulla fiamma per spegnerla. Non ti serve infatti che bruci completamente, ti basta che si accenda per fare un po’ di fumo. Sarà proprio il fumo infatti che ti aiuterà ad assorbire i cattivi odori presenti nell’ambiente.

Ovviamente devi fare molta attenzione; assicurati di rimanere nella stanza d bagno durante tutto il processo, e fare in modo che il tubo di cartone bruci rimanendo sempre sotto controllo, per non correre il rischio di riaccensione o incendio. Alla fine, assicurati che sia ben spento. Questo è anche un modo per riciclare uno scarto.