I 7 capi d’abbigliamento che non devi mai mettere in lavatrice | Alcuni di questi li lavi abitualmente così, non farlo più

Tutti utilizziamo la lavatrice, ma lo sapevi che alcuni indumenti non possono essere lavati così? Anche tu fai questi errori.

Comoda la lavatrice. L’elettrodomestico preferito da chi si occupa delle faccende di casa, che viene così alleggerito da un lavoro non indifferente.

Lavare gli indumenti e i tessili in generale può essere molto faticoso. Pensa a tovaglie, lenzuola, maglioni pesanti. Immagina lavarli a mano.

È un errore però pensare di poterla utilizzare per tutti capi, come fa qualcuno. Certo, magari svuoti le tasche, dividi i colori e rovesci i capi colorati, ma questo potrebbe non bastare.

Controlli sempre le etichette per sapere come vanno lavati i tessuti? Sicuramente no. Eppure ci sono dei capi che non vanno assolutamente lavati in lavatrice, perché oltre a rovinarsi, potrebbero causare danni alla stessa. Vediamo quali sono.

Lavatrice: i 7 capi da non mettere mai

Uno dei capi che sarebbe meglio non lavare in lavatrice è il costume da bagno. Non solo per via del tessuto che alla lunga può cedere e perdere elasticità, ma anche perché spesso sono decorati con perline e simili che durante il lavaggio potrebbero staccarsi. Senza contare della eventuale sabbia che andrebbe ad ostruire il filtro. Anche i capi in pelle non vanno lavati in lavatrice, poiché potrebbero creparsi o deformarsi irrimediabilmente. In linea generale, puliscili con un panno umido e portali in lavanderia, loro sanno come fare.

Gli abiti in pizzo sono molto delicati e potrebbero strapparsi durante il lavaggio o in fase di centrifuga. Se proprio vuoi provare perché l’abito ti serve subito e non hai tempo di aspettare, prova a inserirlo in una federa che lo protegga durante la centrifuga. I completi da uomo possono scolorire o deformarsi. Spazzola e lascia all’aria aperta se è ancora pulito, in caso contrario portalo da un professionista poiché è indicato il lavaggio a secco.

E nemmeno questi

Meglio lavare a mano i reggiseni, soprattutto quelli con ferretto o imbottitura. Perdono elasticità e si rovinano. Lavali a mano lasciandoli in ammollo per una mezz’ora. E usa acqua fredda. Stessa cosa per le cravatte, che in genere sono fatte di un tessuto delicato.

E infine, le scarpe. Spesso le laviamo in lavatrice, principalmente le scarpe da ginnastica. Errore. La scarpa potrebbe deformarsi con la centrifuga, la tomaia potrebbe staccarsi dalla suola e il colore potrebbe sbiadire o peggio, stingere in caso di scarpe in tessuto. E lo stesso elettrodomestico potrebbe rompersi. Cerca di usarlo solo se dotato di un programma dedicato.