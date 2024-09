Come ridurre la bolletta della luce con una funzione sconosciuta della tua lavatrice

Limitare i consumi dell’energia elettrica si può, prova ad utilizzare questa funzione della tua lavatrice.

Oggi come oggi si cerca di essere più accorti sul consumo dell’energia elettrica, sia per una questione meramente economica che per una sempre maggiore consapevolezza ambientale.

Viviamo in tempi difficili, dove anche spegnere la luce in una stanza può fare per qualcuno la differenza. Il costo della vita è sempre più alto, e molte famiglie sono in ginocchio.

Inoltre come accennato oggi c’è maggiore attenzione all’ambiente e all’inquinamento. Tutti possiamo fare qualcosa, anche gesti che non immaginiamo nemmeno.

In casa per esempio, possiamo ridurre i consumi con poche accortezze. Lo sapevi che se usi una certa funzione nella lavatrice puoi tagliare la bolletta? Scopri di cosa si tratta.

Come ridurre la bolletta della luce

Tutti sanno che tra gli elettrodomestici che più consumano energia c’è la lavatrice, che si piazza ai primi posti. Quello che non tutti sanno però che se la si utilizza bene potremmo limitarne i consumi. Attraverso una specifica funzione per esempio potremmo ridurre addirittura fino al 60% del consumo energetico.

E oltre a proteggere l’ambiente, anche i nostri vestiti ne gioveranno. Perché può capitare di non conoscere tutte le funzioni, i programmi e gli utilizzi di questo elettrodomestico che ci facilita la vita. E ritrovarsi anche con gli abiti rovinati.

La funzione che dovresti utilizzare

Quello di cui parliamo è l’utilizzo della funzione “Lavaggio a freddo” o “eco”, presente praticamente in tutti i modelli più attuali. Forse non lo sai ma pare che tra il 75% e il 90% dell’energia consumata dalla lavatrice in ogni lavaggio è usato per riscaldare l’acqua. Perché pensiamo che l’acqua calda sia più efficace in termini di pulizia, e invece non è così. Molti tessuti anzi la temono, e sono più indicati un lavaggio a freddo o al massimo a temperatura ambiente.

L’acqua fredda infatti non altera il tessuto, il colore e l’elasticità dei capi. Quante volte ti sarà capitato di tirare fuori dalla lavatrice una maglietta diventata la metà, che si è ristretta. O notare l’elastico degli slip usurato. Colpa della temperatura troppo alta. Senza dimenticare i colori sbiaditi o peggio. I tessuti delicati come lana e lino devono essere lavati in acqua fredda. Sarà sufficiente per rimuovere le macchie in maniera efficace, ridurre al minimo il rischio di restringimento dei tessuti e lo sbiadimento dei colori. Di fatto, questa funzione della lavatrice aiuta a far durare più a lungo i nostri capi. Impara ad usarla.