Trucco del nastro isolante: il segreto che mi ha insegnato un idraulico per sturare il lavandino

Il trucco per sturare velocemente un lavandino intasato utilizzando il nastro isolante. Lo ha suggerito proprio un idraulico.

Una delle seccature più comuni che possono colpire una casa è uno scarico otturato. Il lavandino della cucina, quello del bagno, persino la vasca da bagno.

Un bel problema quando accade, poiché il costo di un idraulico è abbastanza sostanzioso, per cui si cerca di rimediare con i propri mezzi.

Vi sono infatti diversi metodi che possiamo utilizzare per sturare uno scarico intasato. Alcuni rimedi fai da te prevedono l’utilizzo di materiale che abbiamo già in casa, per altri invece occorrono degli oggetti specifici.

Ma oggi ti vogliamo suggerire un trucco consigliato da un idraulico, che prevede l’uso del nastro isolante. Vediamo di cosa si tratta.

Lavandino intasato: il trucco del nastro isolante

Il lavandino della cucina è quello più soggetto a intasamento a causa dei residui di cibo, grassi e detersivo che con il passare del tempo possono accumularsi. Questi detriti formano un vero e proprio tappo che rende difficoltoso il passaggio dell’acqua. Ma anche gli scarichi del bagno possono otturarsi, per via di peli, capelli e resti di sapone.

Il processo è lento e non avviene certo all’improvviso. Basta fare attenzione ad alcune avvisaglie: prima degli strani gorgoglii nei tubi quando scende l’acqua, poi lo scarico che inizia a defluire più lentamente. In pratica l’acqua non scende subito ma rimane nel fondo del lavandino o della vasca. Questo significa che devi agire prima che sia troppo tardi e non scenda più del tutto. Ma come fare?

I metodi per eliminare le ostruzioni

Tra i metodi alternativi all’idraulico e ai prodotti chimici e altamente inquinanti per sturare il lavandino intasato possiamo utilizzare il bicarbonato. Un cucchiaio abbondante sullo scarico e abbondante acqua bollente potrebbero bastare. Oppure puoi usare aceto o sale, allo stesso modo. Un altro metodo ecologico è l’utilizzo dell’acido citrico, che trovi in commercio ed è una sostanza che si trova anche negli agrumi. Sciogline 3 cucchiai rasi in un bicchiere d’acqua e versalo nello scarico intasato.

Per quanto riguarda gli attrezzi a cui abbiamo accennato invece puoi utilizzare la sonda sturatubi, che è una lunga molla con un uncino ad una estremità per afferrare e rimuovere i detriti. Oppure puoi usare un semplice sturalavandino, una ventosa con manico da applicare sullo scarico che, spinta con forza, crea una pressione che tirerà via l’aria o il tappo di sporcizia presente. Ma attenzione, prima di usare questi metodi devi fare una cosa molto importante che alcuni dimenticano: asciuga il bordo del lavandino e applica del nastro isolante sul troppopieno. Parliamo del secondo buco del lavandino, dal quale defluisce l’acqua per evitare che trabocchi. Solo così, chiudendo questo buco e impedendo all’aria di passare, saranno efficaci i metodi indicati.